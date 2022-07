WoW: Fans schauen skeptisch auf die neue Erweiterung Dragonflight – Zurecht?

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an euren Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts mitwirken. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Denn Dragonflight soll noch 2022 erscheinen – obwohl es bisher keine Beta und kaum Gameplay zu sehen gab . Darum haben wir im Podcast darüber gesprochen, ob die Sorgen berechtigt sind und was Dragonflight eigentlich so anders macht, als die vorherigen Erweiterungen. Mehr zum Thema erklärte schon MeinMMO-Dämon Cortyn:

In den letzten 14 Tagen gab es einige neue Infos rund um Dragonflight . So wurden etwa der Release-Zeitraum und der Preis der verschiedenen Versionen der Erweiterung veröffentlicht. Doch genau das stieß bei vielen Spielern auf Skepsis.

Insert

You are going to send email to