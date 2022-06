WoW: Dragonflight-Vorbestellung verunsichert Fans – Viel zu teuer und zu früh

Dragonflight verunsichert Fans von World of Warcraft und große Streamer. Muss das so teuer sein? Und kommt es nicht viel zu früh?

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft hat einen groben Starttermin und auch bereits ein Preisschild bekommen. Noch im laufenden Jahr 2022 soll es auf die Dracheninseln gehen – zumindest dann, wenn man den doch recht hohen Preis der Erweiterung bezahlt. Auch einige Streamer machen sich darüber lustig oder melden ihre Bedenken.

Der wohl größte Kritikpunkt ist die Sorge, dass Dragonflight in einem unfertigen Zustand erscheinen wird. Denn dass Blizzard jetzt verspricht, die Erweiterung noch in 2022 zu veröffentlichen, heißt im Umkehrschluss auch, dass es maximal eine Beta-Periode von 6 Monaten geben kann – und das auch nur, wenn die Beta noch in den nächsten Tagen startet. Immerhin ist 2022 bereits fast zur Hälfte abgelaufen.

Viele befürchten hier, dass Blizzard mit Anlauf in die nächste Katastrophe läuft und die Fans eine weitere „unfertige“ Erweiterung vorgesetzt bekommen, die dann erst mit mehreren Patches in einen spielbaren Zustand versetzt werden muss.

Ist WoW teurer geworden? So hat sich der Preis verändert

Vergleicht man den Euro-Betrag, den Spielerinnen und Spieler für das Dragonflight-Erlebnis hinblättern müssen, dann lässt sich auf jeden Fall ein deutlicher Preisanstieg feststellen, vor allem in Bezug auf das letzte Addon, Shadowlands. Die jeweils günstigsten Versionen, also die „Base Edition“ der letzten Erweiterungen kostete:

Battle for Azeroth – 44,99 €

Shadowlands – 39,99 €

Dragonflight – 49,99 €

Im Vergleich zu Battle for Azeroth ist der Preis für den günstigsten Einstieg also um 5 € gestiegen, im Vergleich zu Shadowlands sogar um satte 10 €. Hierzu ist aber noch wichtig zu wissen, dass die Base Edition von Battle for Azeroth seinerzeit einen Charakter-Boost mit sich brachte – etwas, das sowohl in der Base Edition von Shadowlands als auch von Dragonflight fehlte. Im direkten Vergleich zu Shadowlands ist der Preis also um satte 25 % gestiegen.

Heroic Edition ist 33 % teurer

Ähnlich hat sich der Preis auch bei den anderen Versionen entwickelt. Vergleicht man die nächste Version, die „Heroic Edition“ miteinander, gibt es folgende Preise. Dabei muss man beachten, dass Battle for Azeroth keine „Heroic“- oder „Epic“-Version hatte, sondern lediglich eine „Digital Deluxe“-Variante.

Battle for Azeroth – 59,99 € (Digital Deluxe)

Shadowlands – 54,99 €

Dragonflight – 69,99 €

Die Heroic Edition ist also auch deutlich kostspieliger geworden. Der Anstieg von Shadowlands auf Dragonflight liegt bei satten 33 %. Allerdings muss man auch sagen, dass das Transmog-Set aus Shadowlands selbst für Spieler erhältlich war, die keine der besonderen Versionen gekauft hatten.

Epic Edition ist nochmal 15 € teurer

Zuletzt der Blick auf die jeweils teuerste digitale Variante, die Epic Edition. Auch hier ist wieder wichtig, dass es die bei Battle for Azeroth noch gar nicht gab, weshalb zum Vergleich auch hier wieder die Digital Deluxe aufgelistet ist.

Battle for Azeroth – 59,99 € (Digital Deluxe)

Shadowlands – 74,99 €

Dragonflight – 89,99 €

Der Preisunterschied bei der jeweils teuersten Version ist deutlich. Im Gegensatz zur Digital Deluxe von Battle for Azeroth blättert man stolze 50 % mehr auf den Tisch – also 30 €. Der Vergleich von Shadowlands zu Dragonflight fällt etwas milder aus, hier zahlt man „nur“ 15 € mehr, also rund 17 %.

Es ist also wenig verwunderlich, dass es viel Kritik an den neuen Preisen für World of Warcraft gibt. Vor allem große Streamer, wie etwa Asmongold, machen sich über den stolzen Preis lustig – der übrigens in Euro und Dollar identisch ausfällt.

Klar spielt bei Asmongold auch noch seine Kritik an Diablo Immortal hinein. Denn wenn er von „das sieht nach 800 % zusätzlichen Wert aus“ spricht, ist offensichtlich, dass ihm diese Preispolitik nicht gefällt, die Blizzard in den letzten Monaten an den Tag legt.

Kommt Dragonflight zu früh?

Der zweite, große Kritikpunkt ist der angepeilte Release-Termin von Dragonflight. Zwar gibt es noch kein konkretes Datum, allerdings hat Blizzard sich mit dem Vorverkauf bereits selbst das Ultimatum „bis 31. Dezember 2022“ auferlegt.

Das bedeutet, dass Dragonflight nur eine relativ kurze Beta-Phase von maximal 6 Monaten haben wird und dann bereits fertig sein muss.

Vielen kommen dabei gleich wieder Horror-Szenarien von unfertigen Features in den Kopf und hätten sich gewünscht, dass Blizzard sich richtig Zeit lässt. Sich schon jetzt auf ein so frühes Datum festzulegen, sehen viele mit Besorgnis.

Als Gegenargument wird gerne genannt, dass Dragonflight vermutlich gar keine so lange Beta-Phase brauche – denn die Erweiterung hat deutlich weniger „neue Features“, die erst umfangreich getestet werden müssen. Die größten Projekte dürfte hier noch die Umformung des Talent-Systems und das Drachenfliegen sein. Andere Features, die sonst sehr viel Entwicklungszeit verschlungen haben (wie Pakte, Kriegsfronten, Inseln, Azerit-Rüstung) wird es nicht geben.

Wenig hilfreich ist dabei auch der Umstand, dass Blizzard bei der ersten Präsentation von Dragonflight quasi kein Gameplay gezeigt hat. Abgesehen von ein paar Animationen der Dracthyr gab es vor allem Landschaften zu bestaunen. Auch wenn Blizzard zwar sagt, dass die Entwicklung schon gut vorangekommen ist, hat man als Spieler davon bisher sehr wenig gesehen.

Eine wirkliche Beruhigung kann hier wohl erst der Start der Beta bringen, wenn man sich selbst überzeugen kann, wie gut Dragonflight bisher wirklich aussieht – oder wie schrecklich. Bis dahin wäre es wohl das klügste, Dragonflight mit gesunder Skepsis zu betrachten und sich eine Vorbestellung ganz genau zu überlegen.

Wie seht ihr das Ganze?