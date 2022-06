WoW: Mit diesem Addon verwandelt ihr eure Anima in Gold

Gold in World of Warcraft war immer wichtig und wird es wohl auch bleiben. Wir verraten euch, wie ihr in Shadowlands Anima in Gold verwandelt.

WoW: Shadowlands befindet sich in der Endphase, selbst wenn noch eine weitere Season ansteht. Doch ganz langsam zeichnet sich bereits die nächste Erweiterung „Dragonflight“ am Horizont ab, die den Spieler:innen wieder zahlreiche Ressourcen abverlangen – darunter sicher auch Gold.

Aktuell haben alle Spieler noch die Möglichkeit, ihre überschüssige Anima in Gold zu verwandeln.

Wie ihr Anima effizient farmt, falls ihr noch nicht alle Belohnungen habt, haben wir in unseren Anima-Farm-Guide ausführlich erklärt.

Wie verwandelt man Anima in Gold? Das ist mit dem Missionstisch in eurem jeweiligen Pakt-Sanktum möglich. Dort könnt ihr eure Anhänger auf Missionen schicken, die euch mit unterschiedlichem Loot belohnen. Das reicht von direkten Gold-Belohnungen über Handwerksmaterialien, Haustier-Anhängern oder Ruf-Abzeichen.

Ihr bekommt also entweder direkt Gold oder aber Materialien, die ihr ins Auktionshaus stellen könnt, um ein kleines Zubrot zu verdienen.

Das wird vor allem dann lukrativ, wenn man die Missionen mit nur wenigen Klicks starten kann und dafür nicht einmal nachdenken muss, weil ein Addon die Aufgabe komplett übernimmt – nämlich „TLDR Missions“.

Wie funktioniert das Addon? Eigentlich sind die Missionen so geschaffen worden, dass man die eigenen Einheiten halbwegs taktisch positionieren muss, um am Ende siegreich hervorzugehen und die Belohnungen einstreichen zu können.

Das Addon „TLDR Missions“ übernehmt allerdings diese Arbeit für euch und führt sogar Simulationen durch, um herauszufinden, welches Team wohl am wahrscheinlichsten auf einer Mission gewinnt. Mit nur wenigen Klicks werden die Teams dann zusammengestellt und losgeschickt.

Hier könnt ihr TLDRMissions herunterladen: Link zum Download von TLDR Missions auf Curse

Ist das Addon installiert und geladen, erreicht ihr es über den kleinen „TLDR“-Button am Missionstisch-Interface.

Der kleine Button öffnet das Menü – und dann könnt ihr mit wenigen Klicks alle Truppen aussenden.

Ihr müsst nur einmalig pro Charakter einstellen, welche Missionen ihr abschließen wollt. Wir empfehlen dabei, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:

Gold (reiner Gewinn)

Haustier-Anhänger (zum Kaufen von Pets, die sich im AH verkaufen lassen)

Ruf-Abzeichen (gewährt früher oder später Paragon-Belohnungen mit Gold)

Handwerksmaterialien (können im AH verkauft werden)

Ausrüstung (kann direkt beim Händler verkauft werden)

Wer möchte, kann natürlich noch weitere Belohnungen sammeln, wie zusätzliche Anhänger-XP oder mehr Anima.

Auf den ersten Blick mag das nicht nach viel aussehen, da eine einzige Mission nur rund zwischen 200 und 400 Gold abwirft. Wenn man den Prozess allerdings möglichst effizient gestaltet und auch noch über mehrere Charaktere verteilt, dann kann man damit bis zum Start des nächstens Addons problemlos einen mittleren, sechsstelligen Goldbetrag ansparen.

Um eure Missionen abzuschließen und die Anhänger neu loszuschicken, braucht ihr maximal 30 bis 60 Sekunden – vermutlich dauert der Ladebildschirm länger als das eigentliche Aussenden der Abenteurer.

Hinzu kommt, dass die Methode skalierbar ist. Ihr könnt immerhin die Tischmissionen auf mehreren Charakteren gleichzeitig abschließen und so den Gewinn multiplizieren.

Ein kleines Goldpolster für die nächste Erweiterung – Schaden kann es nicht!

Da die Missionen in der Regel mehrere Stunden dauern, genügt es, wenn ihr ein- oder zweimal täglich eure Anhänger losschickt, um ganz nebenbei Anima in Gold zu verwandeln.

Allerdings solltet ihr dabei zwei wichtige Dinge beachten:

Wenn ihr euren Pakt wechselt, dann werden aktuelle Tischmissionen abgebrochen. Sie werden beim Zurückwechseln des Paktes nicht fortgeführt. Wer häufig mit einem Charakter den Pakt wechselt, sollte die Methode lieber auf anderen Charakteren verwenden.

Sollten eure Charaktere keine Anima mehr besitzen, könnt ihr ihnen welche von eurem Hauptcharakter aus zuschicken. In Oribos beim Händler „Au’Dara“ neben dem Flugmeister könnt ihr für 1.000 Anima das Item „Animabehälter des Reisenden“ erstehen und an eure anderen Charaktere schicken, sodass immer überall genügend Anima vorhanden ist.

Warum sollte man das jetzt tun? Die meisten Spielerinnen und Spieler haben sich mit Anima längst das gekauft, was sie haben wollen. Auch wenn es zu Beginn schier endlos viele Belohnungen in Form von Transmog-Sets oder Reittieren gab, sind sie doch langsam erschöpft.

Ganz egal, welche Spielinhalte man genießt, überall gibt es einen steten Strom an Anima, der dann im Pakt-Reservoir landet und gar nicht gebraucht wird.

Es lohnt sich also, die Anima jetzt noch mit dem Missionstisch in Gold oder Ressourcen zu verwandeln, bevor diese Option wegfällt. Denn in Dragonflight wird es keinen Missionstisch dieser Art geben und Blizzard ist dafür bekannt, die Missionstische der alten Erweiterungen drastisch zu nerfen, sodass sie sich kaum noch lohnen.

Oder anders gesagt: Sämtliche Anima, die ihr jetzt nicht in Gold verwandelt, ist gewissermaßen verschwendet und später deutlich weniger wert.

Seid ihr schon dabei, eure Anima in Gold zu verwandeln? Oder habt ihr schon längst keine Anima mehr, um das zu tun?