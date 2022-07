WoW: Kommt Dragonflight wirklich zu früh? Statistik sagt: Nein, aber …

Viele haben Sorge, dass World of Warcraft Dragonflight viel zu früh kommt und damit nicht gut wird. Doch stimmt das eigentlich? Wir wagen eine Analyse.

Als Blizzard vor einigen Wochen die nächste Erweiterung Dragonflight angekündigt hatte, herrschte positive Stimmung. Die Entwickler wollten sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen, weniger große Systeme einbauen und vor allem eine eher klassische Fantasie-Geschichte erzählen – eben eine uralte, unerforschte Insel und jede Menge Drachen.

Doch die Vorfreude auf die Erweiterung wurde rasch getrübt, als kurz darauf schon die Ankündigung der Vorbestellung kam. Denn die verriet: Dragonflight wird noch im Jahr 2022 erscheinen, nämlich spätestens am 31.12.2022.

Manch einer freute sich über den frühen Release, doch viele fragen sich besorgt: Ist das nicht viel zu früh? Kommt das nicht viel zu schnell nach Shadowlands? Hatten die Entwickler überhaupt genügend Zeit, hier eine bessere Erweiterung zu erschaffen?

Reddit-Nutzer erschafft nützliche Grafik, zeigt Probleme auf

Im Subreddit von World of Warcraft hat Disargeria dazu eine ziemlich interessante Grafik veröffentlicht. Die Grafik zeigt die verschiedenen Laufzeiten der unterschiedlichen Erweiterungen von World of Warcraft und berücksichtigt dabei die Dauer der Alpha- und Betatests sowie die Dauer der einzelnen Patches.

So kann man auf einen Blick sehen, wie lange Spielerinnen und Spieler auf neuen Content warten mussten oder wie groß der Abstand zwischen den einzelnen Addons eigentlich war.

Auf einen Blick die Laufzeit der Addons. Bildquelle: Disargeria auf Reddit

Man beachte hierbei, dass die Angaben bei „Dragonflight“ zur Alpha und Beta bisher vorläufig und spekulativ sind. Die Dauer geht davon aus, dass der Beta-Test unmittelbar bevorsteht. Dementsprechend wird dieses Zeitfenster auch mit jedem Tag kleiner.

Die Grafik zeigt aber auch vor allem die Probleme auf, mit denen Shadowlands und damit auch die Spieler zu kämpfen hatten. Denn Shadowlands hatte die größte Release-Phase aller Erweiterungen jemals – also den größten Zeitraum nach dem Launch, in dem es keine neuen Inhalte gab. Über ein halbes Jahr mussten die Spieler auf Patch 9.1 warten.

Zur Ernüchterung der meisten fiel Patch 9.1 dann auch noch sehr dürftig aus. Korthia war bei vielen Spielern unbeliebt, da es nur eine Erweiterung des Schlundes war und damit ein ohnehin recht trostloses Gebiet und vergleichsweise klein.

Zusätzliche neue Mechaniken, wie die Splitter der Herrschaft, sorgten für noch mehr Systeme, die ineinandergriffen und erste Probleme brachten. Denn das neue Sockel-System stand im Konflikt mit den legendären Items und wer nicht schon früh das Glück hatte, an seine korrekten Splitter zu kommen, der fiel bei seiner Leistung in Dungeons und Raids drastisch zurück.

Kommt Dragonflight zu früh? In der WoW-Community herrscht gerade allgemein das Gefühl, dass Dragonflight irgendwie „zu früh“ erscheint. Der Eindruck entsteht vor allem, weil der Release nun innerhalb von 6 Monaten erfolgen muss und bisher noch keine Beta zu Dragonflight gestartet ist.

Hinzu kommt die Wahrnehmung, dass Blizzard sich für Shadowlands zu wenig Zeit gelassen hat und die damit einhergehende Erwartung, dass man diesen Fehler bei Dragonflight doch bitte nicht wiederholen soll.

Vergleicht man lediglich die vergangene Zeit zwischen den Erweiterungen, dann kommt Dragonflight, sollte es am oder vor dem 31.12. tatsächlich erscheinen, übrigens nicht zu früh. Shadowlands wäre dann nur wenige Wochen länger gelaufen als Battle for Azeroth und ein paar Monate länger als Legion. Die zeitliche Differenz zwischen den Addons hat sich kaum geändert.

Braucht Dragonflight eine lange Beta? Das dürfte wohl die entscheidende Frage sein. Denn Dragonflight ist in vieler Hinsicht kein klassisches Addon, sondern macht einiges anders. Und „anders“ heißt in dem Fall vor allem „weniger Neues“. Es soll keine großen, neuen Spielsysteme geben, wie etwa Torghast, Pakte oder Azerit-Rüstung. Stattdessen besinnt sich Blizzard auf die Kern-Elemente der letzten Jahre, die World of Warcraft groß gemacht haben:

Eine spannende, große Spielwelt mit allerlei zu entdecken.

Auch wird auf große, verschachtelte Systeme verzichtet. Dragonflight wird klassisch und kommt ohne „Borrowed Power“ aus, wenn man von Items wie Tier-Sets absieht. Es gibt keinen Pakt zu leveln, keine sekundären und tertiären Macht-Systeme wie Seelenbande und auch keine legendären Items, die sofort zur Pflicht werden. Man will auch parasitäre Systeme, die das Spiel schlechter machen, weitestegehend verzichten.

Es gibt zwar auch eine Reihe von großen Überarbeitungen, wie etwa beim Talentsystem oder den Berufen. Allerdings sind das keine gänzlich neuen Systeme, sondern einfach Überarbeitungen bereits vorhandener Spielinhalte. Hier dürfte die Testzeit vergleichsweise gering ausfallen. Etwaige Probleme können vermutlich deutlich schneller behoben werden. Es ist eben einfacher, ein paar Talente in einem Baum umherzuschieben, als ein System wie Torghast mehrfach drastisch zu überarbeiten.

All das dürfte Dragonflight deutlich schlanker und das Testen fokussierter machen. Daher dürfte selbst eine verkürzte Beta-Phase nicht so stark ins Gewicht fallen, wenn die Entwickler nach den Rückschlägen während der Covid-Lockdowns nun wieder „die Kurve kriegen.“

Ein wirklich vollumfängliches Bild können sich alle wohl erst machen, wenn die Beta spielbar ist. Dann wird sich herausstellen, ob Blizzard wirklich in der Lage ist, bis zum Ende des Jahres die Erweiterung schon zu veröffentlichen – oder ob nicht doch noch ein paar weitere Monate notwendig sind.

Die große Frage nach dem „Danach“: Am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob Dragonflight zu früh oder zu spät erscheint, sondern wie es dann weitergeht. Blizzard hat vor einigen Tagen über 100 neue Mitarbeiter bekommen, die zum großen Teil auch an World of Warcraft arbeiten sollen.

Die wirkliche Probe wird nämlich sein, ob Dragonflight schneller neuen Content nachliefern kann, als das in Shadowlands der Fall war. Dort mussten die Fans nämlich extrem lange warten und wurden im Fall von Patch 9.1 sogar bitter enttäuscht. Erst Patch 9.2 mit Zereth Mortis brachte ausreichend neue Inhalte – aber zu wenig, um die Erweiterung würdig abzuschließen.

Wie steht ihr zum so „frühen“ Release von Dragonflight? Geht das alles zu schnell? Oder passt das schon so?