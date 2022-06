Niantic, die Entwickler von Pokémon GO, wagen sich an was Neues: Diesmal geht es nicht ums Monster-Sammeln, sondern echte Basketball-Stars.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Ob diese Helme danach noch einmal verfügbar sein werden, ist bisher nicht bekannt – immerhin konnte man sie nun mehrere Jahre lang nicht bekommen. Es könnte also wieder eine ganze Weile dauern, bis man die Helme an anderer Stelle wieder erhalten kann.

Vor einigen Wochen hatten wir bereits darüber berichtet, das Blizzard mit Amazon zusammenarbeitet , um ein paar Promotionen für die eigenen Spiele durchzuführen. Dafür greift man auf das Angebot „Prime Gaming“ zurück. Hier können Kundinnen und Kunden verschiedene Boni in ihren Spielen freischalten – und jetzt eben auch in World of Warcraft. Für den Anfang gibt es coole Transmog-Items, die dem einen oder andern Veteran schon bekannt vorkommen dürften …

