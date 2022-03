Blizzard und Prime Gaming: Neuer Loot für Overwatch, Hearthstone und bald WoW

Über Twitch könnt ihr jetzt Boni für Overwatch und Hearthstone abstauben. Schon bald soll auch World of Warcraft folgen – was könnte da kommen?

Twitch ist aus der Gaming-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Die größten Content-Creator sind auf der Streaming-Plattform unterwegs und Spiele profitieren von einem großen potenziellen Publikum und viel Reichweite. Vor allem die „Twitch Drops“, mit denen man zusätzliche Boni in verschiedenen Spielen bekommen kann, wenn man entsprechenden Content auf Twitch konsumiert, lohnen sich häufig. Aber auch monatliche Inhalte, die man „einfach so“ einfordern kann, sind beliebt.

Das steht künftig auch für Blizzard-Spiele an. Darunter sind Hearthstone und Overwatch, aber auch World of Warcraft und StartCraft: Remastered werden erwähnt.

Was gibt es in Hearthstone? In Hearthstone erwarten Euch Kartenpackungen und sogar direkte, legendäre Karten. Von jetzt bis zum 14. September wollen Blizzard und Twitch den folgenden Loot verteilen:

4 zufällige, legendäre Karten

3 Standard-Kartenpackungen

Die erste legendäre Karte könnt ihr ab sofort einfordern. Wer besonders gewitzt ist, wartet damit aber noch bis zum 12. April, denn dann erscheint die neue Erweiterung „Reise in die Versunkene Stadt“. Damit hättet ihr dann eine Chance, dass die legendäre Karte bereits zur neuen Erweiterung gehört.

Das Konto müsst ihr verknüpfen – dann gibt’s Loot.

Was gibt es in Overwatch? Auch für Overwatch will Blizzard einige Goodies über Twitch Prime raushauen. Bis zu 14. September erwartet Overwatch-Spieler einige interessante Belohnungen, nämlich:

4 legendäre Lootboxen (mindestens 1 legendäres Cosmetic)

3 Standard-Lootboxen

Die erste legendäre Lootbox könnt ihr direkt einfordern und euch so an mindestens einem neuen, beeindruckenden Skin oder besonderes Emote erfreuen.

Was gibt es in WoW und StarCraft: Remastered? Das ist noch nicht ganz klar. Bisher wurde nur angekündigt, dass auch Spieler von World of Warcraft und StarCraft: Remastered über Twitch Prime bekommen sollen. Um welche Inhalte es sich dabei handelt, ist bisher noch reine Spekulation. Bei World of Warcraft wäre allerdings eine ganze Reihe von Möglichkeiten denkbar:

Haustiere

Reittiere

Spielzeuge

Transmog-Gegenstände oder gar Sets

Was sich Blizzard hier einfallen lässt, erfahren wir wohl erst in den nächsten Wochen – vielleicht sogar mit der Ankündigung der neuen Erweiterung.

Wie funktioniert das? Damit man den Loot abstauben kann, muss man über eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft verfügen. Die ist zum Beispiel bei einer „Amazon Prime“-MItgliedschaft automatisch enthalten. Dann müsst ihr noch euren Twitch-Account mit dem Battle.net-Account verknüpfen – und schon könnt ihr den Loot abstauben.

Nur für den Loot ein Abo abzuschließen, das dürfte sich nicht lohnen. Wer aber ohnehin schon Twitch Prime verwendet und Blizzard-Spiele spielt, sollte über eine Verknüpfung der Konten und den damit verbundenen Loot nachdenken.

Werdet ihr euch die Beute holen? Oder findet ihr diese Vermischung nicht gut?