WoW Patch 9.2.7 kommt, verbindet Auktionshäuser und bringt Chat-Kanal für Boosting

Ein neuer Patch für World of Warcraft ist auf dem PTR aufgetaucht. Die Änderungen klingen klein, könnten aber große Auswirkungen haben.

Gedanklich haben die meisten Spieler schon mit World of Warcraft Shadowlands abgeschlossen und alle reden über die nächste Erweiterung Dragonflight. Doch Blizzard will offenbar noch einen kleinen Patch zwischen schieben und ein paar Änderungen vornehmen.

Der kommende Patch 9.2.7 ist jetzt auf dem PTR und ändert das Auktionshaus und die Regeln für Boosting-Dienste.

Was wird an dem Auktionshaus geändert? Nachdem Blizzard vor einer ganzen Weile schon die Auktionshäuser von Horde und Allianz auf dem gleichen Realm miteinander verbunden hat, gibt es mit Patch 9.2.7 noch gravierendere Änderungen:

Der Handel von Verbrauchsgütern wird auf die jeweils ganze Region ausgeweitet. Ihr könnt also künftig eure Kräuter von Spielern aus ganz Europa beziehen und habt damit ein viel größeres Angebot – aber zugleich auch mehr Konkurrenz als Verkäufer. Das gilt insbesondere für:

Handwerksmaterialien (Erze, Leder, Kräuter, Stoffe etc.)

Verbrauchsgüter (Fläschchen, Tränke, Bufffood, Juwelen)

Nicht betroffen von dieser Verbindung sind alle Gegenstände, die nicht als „Commodities“, also „Gegenstände des täglichen Bedarfs“ zählen. Das sind etwa Ausrüstungsgegenstände.

Gute Chancen für Großhändler? Auktionshäuser werden regionsübergreifend.

Was ist das für ein Boosting-Kanal? Blizzard führt einen neuen Chat-Kanal ein, nämlich „Trade (Services)“, also zu Deutsch „Handel (Dienstleistungen)“. Dieser Kanal wird künftig dafür genutzt, dass Leute ihre Boosting-Dienste anbieten oder gezielt danach suchen können. Wer etwa andere Spieler durch schwere Dungeons begleiten will und das für Gold tun möchte, kann das hier bewerben, ohne auf andere Chat-Kanäle zurückzugreifen.

Ist Boosting nicht verboten?

Nein, grundsätzlich ist Boosting in World of Warcraft erlaubt. Ihr dürft andere Spieler durch Inhalte „ziehen“ oder auch von anderen Spielern gezogen werden. Allerdings dürfen diese Dienste nur mit Ingame-Währung bezahlt werden – also etwa Gold.

Die Absicht dahinter ist, Boosting-Angebote und Nachfragen auf einen Chat-Kanal zu bündeln, den man bei Bedarf dann einfach ausschalten kann. Das soll den Handelschat wieder freiräumen, der dann für traditionellen Handel wie das Verkaufen von Items genutzt werden kann – oder eben für das tägliche „Hat jemand Donnerzorn, Gesegnete Klinge des Windsuchers gesagt?“-Spiel.

Wann erscheint der Patch? Ein genaues Release-Datum für den Patch 9.2.7 gibt es noch nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Patch zeitnah auch live gehen wird, denn er bringt auch die angekündigten Nerfs für Hexenmeister mit sich. Da die aktuelle Saison nur noch knapp 4 Wochen andauert, dürfte das auch der Zeitraum sein, in dem der Patch erscheint.

Allerdings wäre es auch möglich, dass Blizzard die Anpassungen am Hexenmeister „auslagert“ und sie einfach Teil eines Hotfixes werden, nachdem sie auf dem PTR getestet wurden.

Sobald es ein offizielles Release-Datum gibt, werden wir darüber berichten.

Freut ihr euch auf die Änderungen wie die Verbindung der Auktionshäuser? Oder ist das mit dem „Boosting-Kanal“ ein Schritt in die falsche Richtung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!