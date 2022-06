WoW verschiebt Hexenmeister-Nerfs, reißt Jäger aber mit in den Abgrund

Hexenmeister bekommen eine kurze Verschnaufpause in World of Warcraft. Ihre Nerfs werden verschoben, aber die Jäger bangen bereits.

Erst von Kurzem hatten wir darüber berichtet, dass Zerstörungs-Hexenmeister einen deutlichen Nerf hinnehmen müssen und ihre Kraft in World of Warcraft geschwächt wird. Nur wenige Stunden später rudert Blizzard aufgrund von Spielerprotesten zurück und sagt die Nerfs ab.

Hat das „Rumheulen“ hier geholfen? Nein, denn die Spieler haben gute Gründe, warum die Nerfs jetzt gerade zu einem schlechten Zeitpunkt kommen.

Was für Nerfs sind das? Das Tier-Set der Zerstörung-Hexenmeister soll abgeschwächt werden. Die durch den Setbonus herbeigerufenen Höllenbestien „Blasphemie“ soll künftig nicht mehr den Effekt „Chaosregen“. Das bedeutet, dass die Blasphemie nicht weitere Chaosbestien erschaffen kann, die dann hohen Flächenschaden erzeugen und Seelensplitter generieren. Hexenmeister kamen dann kaum noch mit dem Ausgeben von Seelensplittern nach und konnten ihre mächtigsten Zauber quasi ohne Unterlass verwenden.

WoW macht derweil auf kuriose Art Werbung:

Warum hat Blizzard die Nerfs verschoben? Der Grund dafür dürfte das MDI sein, das „Mythic Dungeon International“. Das ist eine von Blizzards E-Sport-Veranstaltungen, bei dem die besten Teams der Welt gegeneinander antreten, um so schnell wie möglich extrem harte „Mythisch+“-Dungeons zu bewältigen.

Das Turnier fängt bereits in wenigen Wochen an und die Übungsphase hat längst begonnen. Viele Teams haben ihre Mitglieder und Klassen bereits nach der aktuellen Balance ausgewählt. Die Änderungen würden die Planung dieser Teams ruinieren und für Chaos sorgen. Gerade während der MDI will man allerdings ein faires Spielfeld mit beständigen Regeln haben.

Von Blizzard heißt es dazu:

Als Reaktion auf das Feedback der Spieler haben wir uns dazu entschieden, die Änderungen am Zerstörung-Hexenmeister in dieser Woche noch nicht zu machen. Wir erwarten, dass wir diese Änderungen zusammen mit denen am Überleben-Jäger zum Start von Saison 4 durchführen. In unseren Anpassungen vom 20. April haben wir Zerstörung-Hexenmeister und Überleben-Jäger angepasst, um ihre Performance in M+-Dungeons zu regulieren. Diese Änderungen waren nicht genug und wir müssen mehr anpassen. Aber uns ist bewusst, dass das einen großen Einfluss auf Spieler haben würde, die viel Zeit und Mühe in diese beiden Spezialisierungen gesteckt haben für den Rest der aktuellen M+-Saison. Bitte bereitet euch für die Reduktion des Schadens von Zerstörung-Hexenmeistern und Überleben-Jägern in Situationen mit vielen Zielen zum Beginn von Saison 4 vor.

Was passiert mit Jägern? Überleben-Jäger stehen ebenfalls auf der Abschussliste von Blizzard. Auch sie verursachen gerade in „AoE-Situationen“ viel zu viel Schaden und hängen alle anderen Klassen drastisch ab – außer Hexenmeister. Daher dürfen auch Jäger mit deutlichen Nerfs rechnen.

Wann sollen die Nerfs dann kommen? Mit dem Start von Saison 4. Ein konkretes Datum dafür gibt es noch nicht, allerdings geht man aktuell von einer verbleibenden Dauer von rund 4 bis 8 Wochen aus, bevor Shadowlands in seine letzte, 4. Saison starten wird. Bis dahin können Hexenmeister und Jäger also noch ein wenig ihre Stärke ausbaden, um in Situationen mit vielen gleichzeitigen Zielen so viel Schaden zu machen, dass andere Klassen nicht nachkommen können.

Findet ihr es gut, dass Blizzard darauf Rücksicht nimmt? Oder sollten Nerfs immer sofort kommen, wenn sie notwendig sind – egal, ob gerade ein Turnier läuft?