WoW: Die letzte Saison 4 von Shadowlands startet im August

Wir wissen jetzt, wann die letzte Saison von WoW: Shadowlands beginnt. Damit ist auch das Ende der aktuellen Erweiterung eingeläutet.

World of Warcraft Shadowlands neigt sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Doch bevor wir die Schattenlande hinter uns lassen und in die nächste Erweiterung Dragonflight weiterziehen, gibt es nochmal eine kleine Saison 4. In dieser will Blizzard neue Dinge ausprobieren – und jetzt wissen wir endlich, dass sie schon im August starten wird.

Wann startet Saison 4? Blizzard hat offiziell den Starttermin für die 4. Saison von Shadowlands angekündigt. Diese wird am Mittwoch, dem 3. August 2022 starten und damit die aktuelle 3. Saison ablösen.

Was muss man jetzt noch erledigen? Das Ende von Saison 3 bedeutet allerdings auch, dass einige Titel und Erfolge nicht mehr erhältlich sein werden. Wer sich noch nicht das Reittier von Saison 3 in „Mythisch+“ verdient hat, sollte die letzten Wochen nutzen, um das eigene Rating noch schnell über 2.500 zu drücken.

Auch für Raider lohnt es sich, nochmal richtig Gas zu geben. Immerhin kann man die Erfolge für einen zeitigen Kill des Kerkermeisters künftig nicht mehr bekommen, wenn die Saison erstmal ein Ende gefunden hat.

Ebenfalls verschwinden die PvP-Erfolge der Saison 3 und sind, genauso wie die dazugehörigen Belohnungen, nicht mehr erhältlich.

Wer aus irgendeiner dieser Kategorien also noch etwas benötigt, sollte den Juli nutzen, um die entsprechenden Inhalte zu erspielen. Der exakte Zeitpunkt für das Ende der Saison 3 ist der 2. August um 22:00 Uhr abends.

Was ist an Saison 4 anders? Mit der finalen Saison von Shadowlands will Blizzard eine Reihe an Neuerungen ausprobieren, die vor allem Fans von Mythisch+ und Raids betreffen.

Im „Mythisch+“-Bereich darf man sich auf die größten Änderungen freuen. Denn hier fliegen fast alle Shadowlands-Dungeons aus der Rotation. In Saison 4 gehören lediglich die beiden Tazavesh-Abschnitte noch zu den Dungeons der Saison. Alle anderen Dungeons kommen aus früheren Erweiterungen. Ihr besucht dann regelmäßig:

Tazavesh: Wundersame Straßen (Shadowlands)

Tazavesh: Soleahs Schachzug (Shadowlands)

Mechagon: Schrottplatz (Battle for Azeroth)

Mechagon: Werkstatt (Battle for Azeroth)

Oberes Karazhan (Legion)

Unteres Karazhan (Legion)

Grimmgleisdepot (Warlords of Draenor)

Eiserne Docks (Warlords of Draenor)

Mechagon kehrt als Dungeon in der „M+“-Saison 4 zurück.

Noch interessanter dürfte es für alle werden, die sich in Raids wagen. Denn in Saison 4 werden alle Raids von Shadowlands wieder relevant! Ihr könnt also sowohl das Schloss Nathria als auch das Sanktum der Herrschaft oder das Mausoleum der Ersten unsicher machen. Jeder Woche wird einer dieser drei Raids in den Fokus gerückt und durch einen neuen Raid-Affix verstärkt. Das heißt aber auch, dass ihr aus allen 3 Raids interessante Beute bekommt.

Blizzard sieht diese Saison als experimentell an und will schauen, wie so etwas bei den Spielern ankommt.

Wie lang dauert Saison 4? Die finale Saison von Shadowlands wird wohl bis zum Ende der Erweiterung gehen, also dem Pre-Patch 10.0. Für den gibt es zwar noch keinen festen Termin, allerdings soll Dragonflight spätestens am 31.12.2022 erscheinen. Wenn der Pre-Patch 2-4 Wochen dauert, wie in früheren Erweiterungen, dürfte die Saison also spätestens Anfang oder Mitte Dezember ein Ende finden.

Freut ihr euch schon auf Saison 4? Oder findet ihr so „aufgewärmten“ Content nicht gut?