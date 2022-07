Diablo Immortal: Battle Pass von Season 2 ist online – Preis, Inhalte und Cosmetics

Diablo: Immortal ist offiziell in seiner 2. Season und hat einen neuen Battle Pass veröffentlicht. Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zum neuen Pass mit einer Übersicht zu Inhalten und Preis.

Wie funktioniert der Battle Pass in Diablo Immortal? Der Battle Pass funktioniert, wie so oft in Service-Games:

Battle Pass mit 40 Stufen Kostenloser Pfad mit einigen Inhalten Premium-Pfad mit wertvolleren Inhalten Boost-Pass mit Stufen-Aufstiegen und Extra-Inhalten



Die komplette Übersicht mit allen Inhalten und Preisen der unterschiedlichen Pässe zeigen wir euch auf MeinMMO. Die Patch Notes zum Update der Season 2 findet ihr hier.

Diablo Immortal: Battle Pass Season 2 – Preis & Inhalte

Wie viel kostet der Battle Pass? Jeder Spieler levelt den Pass während des Spielens mit und erhält entsprechend Belohnungen. Gebt ihr Geld aus, gibt es mehr Zeug:

Standard-Pass: 0,- Euro

Ermächtigter Pass: 4,99 €

Sammler-Pass: 14,99 €

Folgend findet ihr eine Übersicht der Inhalte.

Was bietet der kostenlose Pass? Auf dem kostenlosen Pfad erhaltet ihr folgende Items:

8 x 500 Hilt

26 x 150 Hilt

14 x 150 Schrott

9 x Seltene Embleme

4 x Normale Edelsteine

3 x Umschmiedestein

1 x Magischer Staub

1 x Zauber

1 x Legendäres Item

1 x Legendäres Emblem

1 x Mysteriöser Umschmiedestein

1 x Legendärer 1-Stern-Edelstein: Seleds Schwächung

1 x Legendärer 2-Stern-Edelstein: Inbrünstiger Fangzahn

Der kostenlose Pfad ist eine hervorragende Quelle für Hilt, die wichtigste Währung für Free2Play-Spieler. Ansonsten gibt es viel Schrott (für den Schmied) und immer mal wieder kleine Highlights, wie einen Legendären Edelstein oder Embleme. Die guten Belohnungen gibt es alle 5 Stufen.

Mit jedem Aufstieg erhaltet ihr zudem eine respektable Menge an Erfahrungspunkte, die beim schnellen Leveln helfen.

Was bietet der Ermächtigte Pass? Für 5,- € schaltet ihr bei jeder Stufe etwas mehr frei. Darunter befinden sich auch Cosmetics – ein Waffen-Skin gleich am Anfang und ein Rüstungs-Skin am Ende des Passes.

Wir binden euch hier ein Bild ein, auf dem ihr den Stil der Season-2-Cosmetics begutachten könnt:

Ihr bekommt alle Belohnungen aus dem kostenlosen Pass und zusätzlich noch folgende Items:

Waffen-Skin auf Stufe 1

Rüstungs-Skin auf Stufe 40

2 x Legendärer 2-Stern-Edelstein: Inbrünstiger Fangzahn

3 x Legendärer 1-Stern-Edelstein: Seleds Schwächung

55x Scoria (Reliquiar der Hölle)

10x Normale Edelsteine

12x Normale Embleme

36 x Anwärterschlüssel (Grabmal von Fahir)

2x Legendäres Emblem

2 x Chat-Emojis

Was bietet der Pass des Sammlers? Für 15,- € bekommt ihr alle Belohnungen aus dem kostenlosen Pfad, die Items aus dem Ermächtigten Pass und zusätzlich folgende Boni:

14 Stufen-Sprünge

Portal-Cosmetic

Avatar-Rahmen

Mit dem Sammler-Pass schiebt ihr euch direkt viel Items und Erfahrungspunkt in euer Konto.

Wie lange habe ich Zeit für den Battle Pass? Der Pass der Season 2 läuft bis zum 04. August und insgesamt 28 Tage.

Lohnt sich das? Anders als in anderen Spielen, wie beispielsweise CoD: Warzone, bekommt ihr keine Premium-Währungen aus dem Pass, um ihn zu refinanzieren. Das ist ein entscheidender Nachteil des Battle Pass in Diablo Immortal.

Dafür ist der Premium-Pfad mit 5 Euro relativ günstig. Hier verlangen Konkurrenten oft 10,- Euro. Spielt ihr viel, kann sich dieser Pfad durchaus lohnen. Seid ihr unsicher, wartet bis zum Schluss und enscheidet euch kurz vor dem Ende des Passes, ob eure erspielten Stufen die 5,- Euro wert sind.

Beim Sammler-Pass kommt es darauf an, ob ihr unbedingt die beiden Extra-Cosmetics und/oder den schnellen Fortschritt haben wollt. Ansonsten haltet davon lieber Abstand.

