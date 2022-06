Diablo Immortal: Eine kleine Website ist euer nützlichstes Tool, wenn ihr nur wenig Zeit habt

Diablo Immortal liefert haufenweise Belohnungen, die sich jedoch alle etwa hinter täglichen oder wöchentlichen Limits verstecken. Ein einfaches Tool hilft euch dabei, keine Quelle für wichtige Items zu übersehen.

Was ist das für eine Website? DailyImmortal zeigt euch eine Liste aller täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben samt Belohnungen und Resets. Das meiste davon dient dazu, eure Kampfwertung zu verbessern.

Über eine Checkliste könnt ihr abhaken, was ihr bereits erledigt habt und seht so, was noch offen ist.

Außerdem zeigt die Website euch an, wie lange ihr noch Zeit habt, um entsprechende Aufgaben zu erledigen – oder andersherum, wann ihr sie wieder abschließen könnt. Ein Timer läuft ab für die Resets:

um 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit für tägliche Aufgaben

montags, nach dem wöchentlichen Reset

jeden Monat, um euer monatliches legendäres Emblem beim Händler zu kaufen

Zur Website von Daily Immortal

Darum ist das Tool so nützlich: Da es bestimmte Loot-Grenzen für einige Items und Aktivitäten im Spiel gibt, könnt ihr etwa Edelsteine oder Legendarys besser farmen, wenn ihr verschiedene Inhalte erledigt.

So verschwendet ihr nicht unnötig Zeit in der Hoffnung auf eine neue Quest in der offenen Welt oder beim Erledigen von Aufgaben, die euch keine Belohnungen mehr bringen.

Eine besonders wichtige Grenze etwa sind die 320 Erlöschenden Funken, die ihr braucht, um euch kostenlos die besten legendären Edelsteine zu erspielen.

Wie genau die legendären Edelsteine funktionieren und wie ihr sie bekommt, seht ihr hier im Video:

Tägliche Aufgaben und Resets auf einen Blick

Wie nutze ich das Tool richtig? Die Bedienung ist recht leicht: Ihr sucht euch eine Aufgabe aus oder arbeitet die Liste von oben nach unten ab. Dann setzt ihr einen Haken, wenn ihr mit einer Aktivität fertig seid und widmet euch einer neuen.

Wichtig ist, dass einige Aufgaben erst „abgeschlossen“ sind, wenn ihr eine bestimmte Anzahl Gegenstände erhaltet. Habt ihr etwa in den legendären Horten 6 normale Edelsteine bekommen, könnt ihr die Aufgabe abhaken und eine neue beginnen.

Mit den oben ablaufenden Timern werden die Aufgaben sonst automatisch zurückgesetzt. Eine Ausnahme sind die Bosse des höllischen Reliquiars, die ihr zweimal wöchentlich erledigen könnt mit Resets am Montag und Donnerstag.

Beachtet, dass DailyImmortal lediglich die Aufgaben verfolgt, die euch im Spiel garantierte Belohnungen gewähren. Wollt ihr etwa Sets oder Legendarys sammeln, geht das über einen eigenen Zähler.

Ihr findet dazu auf MeinMMO unseren Guide zu allen Set-Items von Diablo Immortal.

Das Tool eignet sich für alle Klassen. Ihr findet auf MeinMMO unsere Tier-List für Diablo Immortal und im Video Gameplay zu allen Klassen des Spiels:

Wann sollte ich das Tool nutzen? DailyImmortal ist für jede Art von Spieler geeignet. Da die täglichen Limits sowohl für Free2Play-Spieler als auch für zahlende Kunden gelten, zieht jeder einen Vorteil aus der Checkliste.

Am meisten profitiert ihr aber, wenn ihr wenig Zeit habt und diese möglichst effizient nutzen wollt. Habt ihr etwa nur eine Stunde am Tag, sucht euch schnell die Belohnungen heraus, die ihr haben wollt und erledigt die entsprechenden Aufgaben.

Wollt ihr dagegen einfach Diablo spielen und ein paar Dämonen schnetzeln, braucht ihr das Tool nicht unbedingt. Die Idee richtet sich eher an Spieler, die sich optimieren wollen.