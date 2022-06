Experte mit 1.200 Stunden zeigt angebliche Loot-Grenzen in Diablo Immortal – So umgeht ihr sie

Der YouTuber „echohack“ ist Teil der Diablo-Serviceseite maxroll.gg und hat nach eigener Aussage bereits 1.200 Stunden in Diablo Immortal verbracht. Zusammen mit seinem Team fand er dabei wohl Loot-Grenzen, die eure Belohnungen limitieren. MeinMMO zeigt die wichtigsten Infos dazu.

Das Wichtigste in Kürze:

Diablo Immortal ist ein vollwertiges Diablo-Spiel fürs Handy, das jedoch auch einige typische Mobile-Mechaniken verwendet.

Deshalb steht das Action-RPG am Pay2Win-Pranger und seit dem Release gibt es wilde Diskussionen darum, ob die seltenen Legendären Edelsteine wirklich so schlimm sind.

Bei einem Punkt hat Diablo Immortal am Anfang jedoch auch Lob bekommen – anders als in vielen anderen Mobile-Titeln seid ihr in eurer Spielzeit nicht beschränkt, müsst nicht erst irgendeine Energie sammeln, um einen Dungeon zu spielen.

Doch der YouTuber „echohack“ will gemeinsam mit seinem Team und tausenden Spielstunden herausgefunden haben, dass der Fortschritt doch beschränkt ist und Diablo Immortal gibt euch dazu keine Anhaltspunkte.

„Man sollte Vielspieler feiern, aber sie werden bestraft“

Der YouTuber „echohack“ verfolgt die Entwicklung von Diablo Immortal bereits seit über einem Jahr und war bei allen Test-Phasen dabei, an denen er teilnehmen konnte. Nach eigener Aussage kommt er so schon auf über 1.200 Stunden im Spiel, das meiste davon bereits vor Release. Mit seinem Team hat er, wie er sagt, als erster auf der Welt Stufe 60 erreicht.

Er ist Teil des maxroll-Teams, eine beliebte englische Service-Seite zu Diablo, auf der ihr Builds, Guides und zahlreiche Infos zu den Spielen der Reihe findet (via maxroll.gg). Unsere eigene Tier-List für die besten Klassen in Diablo Immortal basiert teilweise auf den Infos der Seite.

Wie in den Test-Phasen zuvor hat er nach Release heftig reingegrindet und war bereits wenige Tage nach dem Start von Diablo Immortal am Server-Paragon angelangt.

Und auf seiner unendlichen Jagd nach Erfahrungspunkte ist ihm und seinem Team aufgefallen, dass viele Aktivitäten im Spiel stark begrenzt sind.

Er sagt, er findet es super, dass Diablo Immortal sich in vielen Teilen des Spiels direkt an Casual-Spieler richtet, die nicht 10 Stunden am Tag im Spiel sind. Aber leider geht das so weit, dass die Vielspieler, und damit die größten Fans, bestraft werden.

Ebenfalls viel diskutiert werden Legendäre Edelsteine. Infos dazu gibts im Video:

echohack sagt: So gut wie jede Welt-Aktivität hat ein Soft-Cap

Was sind das für Caps? Der YouTuber zählt sehr viele Caps auf, die er mit seinem Team entdeckt haben will. Das beginnt bei legendärer Ausrüstung und zieht sich über fast jede Aktivität in der offenen Spielwelt.

Das bedeutet: Wenn ihr etwas zu oft macht, dann fallen eure Belohnungen deutlich geringer aus. Doch Diablo Immortal gibt darauf im Spiel kein Hinweis.

Folgende Dinge sind an einem Tag begrenzt:

6x Legendäre Ausrüstung – Chance geht massiv nach unten danach

5x Event: Lila Weltboss – Danach keine Beute-Truhe mehr

5x Event: Verfluchte Truhe – Danach keine Beute-Truhe mehr

5x Event: Töte Gegner im Bereich – Danach keine Beute-Truhe mehr

5x Nebenquest – Danach keine Beute-Truhe mehr

6x Normale Edelsteine – Chance geht massiv nach unten danach

10.000 Marken für Schatten-Fortschritt

Was sind „Caps“? Das steht für Grenzen in einem Spiel, die sich jedoch nicht auf bestimme Mechaniken festlegen lassen. Man unterscheidet dann zwischen „Soft-Cap“ und „Hard-Cap“.



Hier im Beispiel haben wir meist ein Soft-Cap, weil man die Aktivitäten weiterspielen kann, obwohl die Belohnungen beschränkt, nicht aber vollkommen verschwunden sind. Bei einem Hard-Cap könnte man die Aktivität dann gar nicht mehr spielen oder es gäbe überhaupt keinen Loot mehr.



In vielen RPGs gibt es solche Caps bei bestimmten Charakterwerten. Erreicht ihr das Soft-Cap, bringen euch investierte Fertigkeitspunkte danach nicht mehr so viel. Beim einem Hard-Cap geht der Wert gar nicht mehr nach oben.

Zudem bemängelt echohack die geringe Grenze für das Paragon-Level. Erreicht ihr das aktuelle Server-Paragon-Level, verliert ihr viel von euren gesammelten Erfahrungspunkten und steigt deutlich langsamer auf.

Seid ihr 11 Level über dem Server-Paragon, dann kriegt ihr nur noch 20 % der üblichen XP. Da helfen auch keine Tipps zum Leveln mehr, das dauert ewig. Jeden Tag steigt das Server-Level übrigens um 2 Stufen.

Im Gegensatz zu den Aktivitäten oben, wird das mit dem Paragon-Level im Spiel kommuniziert. Doch auch hier stößt man als Vielspieler schnell an dieses Soft-Cap und wird für seine Grind-Leidenschaft bestraft, bemängelt der YouTuber.

Wollt ihr euch die Kritikpunkte von echohack selbst erklären lassen, dann binden wir euch hier sein englisches Video ein. Er erklärt auch, wie man diese Probleme aus seiner Sicht lösen könnte:

Wie kann man die Caps umgehen? Für Otto-Normal-Spieler dürften viele Caps nur selten eine Rolle spielen. Allerdings solltet ihr nach Stufe 60 weniger auf Aktivitäten in der offenen Spielwelt setzen.

Dungeons, Raids, Portale und generell instanziierte Aktivitäten erscheinen besser, obwohl die Soft-Caps für legendäre Ausrüstung und normale Edelsteine hier ebenfalls gelten, nach Aussage von echohack.

Er findet es schade, dass offenbar genau die Spieler mit der meisten Leidenschaft für Diablo Immortal vom Action-RPG abgestraft werden.

Habt ihr ebenfalls schon Erfahrungen mit den Loot-Caps gemacht und euch gewundert, warum nach einem Event keine Kiste mehr kam? Oder denkt ihr vielleicht sogar, dass es ganz gut ist, wenn die heftigsten Grinder etwas gebremst werden? Lasst uns gern ein Kommentar da.

