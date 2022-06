Spieler zeigt irren Rekord in Diablo Immortal: Killstreak von 3.679 Gegnern für 342.000 EP – Aber wie?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Hier findet ihr Gameplay zu allen 6 Klassen. In unserer Tier-List zu Diablo Immortal lest ihr, welche Klasse die beste ist:

Ein Massaker-Bonus kommt zustande, wenn ihr viele Gegner in Folge tötet und anschließend immer gegen weitere kämpft, ohne jemals den Kampf zu verlassen. Sie sind eine beliebte Methode, um Erfahrungspunkte zu farmen und Grind-Phasen in der Story zu verkürzen.

Viele Spieler stürzen sich mittlerweile in den Endgame-Grind von Diablo Immortal . Wie in jedem Teil der Reihe müsst ihr massenhaft Gegner killen, um an Loot und EP zu kommen. Ein Spieler zeigte nun seinen Rekord und fährt mit irren Zahlen auf.

