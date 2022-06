Deutscher Experte sagt: „Diablo Immortal ist unglaublich gut und eines der besten Mobile-Spiele, aber…“

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Was haltet ihr von seiner Analyse und seinen Verbesserungsvorschlägen? Stimmt ihr zu, dass PvP ein wichtiger und großer Teil von Diablo Immortal ist? Oder reicht euch PvE und Free2Play völlig aus? Sagt es uns in den Kommentaren.

Wudjio schlägt als potenzielle Lösung vor, dass der Gear-Unterschied im PvP auf maximal 10 % limitiert wird, unabhängig vom tatsächlichen Unterschied in den Statistiken außerhalb vom PvP. So hätten Pay2Win-Spieler zwar einen numerischen Vorteil, aber die besten Free2Play-Gamer könnten mit gutem Gameplay dennoch gewinnen.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

In unserem Video geben wir euch einen kurzen und hilfreichen Überblick über alle Klassen in Diablo Immortal:

Und weil im PvP die Leute, die am meisten investieren, schnell die Free2Play-Spieler in Grund und Boden stampfen werden, entsteht hier eine Lücke zwischen Free2Play- und Pay2Win-Spielern. Dass das Spiel Pay2Win sei, daran besteht für Wudjio kein Zweifel – es ist immerhin ein Mobile-Game, meint er.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist seine Meinung zu Diablo Immortal? In einem knapp 20-minütigen Video hat Wudjio eine detaillierte Analyse zu dem neuen MMORPG von Blizzard abgegeben. Wenig überraschend redet er da auch viel über die Frage, ob Diablo Immortal Pay2Win sei.

Der Experte für Diablo 3 hat auch schon viele Stunden in Diablo Immortal gesteckt. Auf seinem Server (Dark Wanderer EU) ist er aktuell der bestplatzierte Mönch in den PvP-Leaderboards. Sein Charakter ist nach eigener Aussage dabei vollkommen Free2Play.

Insert

You are going to send email to