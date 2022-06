Blizzard versprach vor Release: Keine Items gegen Geld in Diablo Immortal – Das sagen sie jetzt

Der Game Director von Diablo Immortal, Wyatt Cheng, ist für seinen Spruch „Don’t you guys have phones?“ bekannt geworden. Jetzt hängt ihm eine andere Aussage nach. Monate vorm Release versprach er: In Diablo Immortal (PC, iOS, Android) könne man sich keine Items für Geld besorgen. Doch in den Augen vieler ist das so nicht wahr. Nun muss er seine Aussage rechtfertigen.

Das war die Situation vorm Release:

In den Monaten, bevor Diablo Immortal erschien, hegten viele Blizzard-Fans Vorbehalte gegen das Spiel: Sie glaubten das könnte ein Mobile-Game mit üblen Pay2Win-Mechaniken für den asiatischen Markt werden.

Game Director Wyatt Cheng widersprach dem immer wieder. Er sagte: Das Team investierte Jahre an Blut und Schweiß in das Spiel. Es tue ihm weh, dass so viele „Falschinformationen“ im Umlauf seien.

Cheng sagte: Viele Vorwürfen seien erfunden. Es gäbe keine Möglichkeit in Diablo Immortal Ausrüstung zu erhalten oder aufzuwerten, wenn man Geld reinsteckt.

Blizzard sagt: Wir haben nur über Ausrüstung gesprochen, nicht über Juwelen

Das sagt er nun: Cheng wird mit genau dieser Aussage konfrontiert, die er vor Monaten in einem Blue-Post im Blizzard-Forum gab. Ein Streamer fragt: Was ist in den 4 Monaten passiert? Zählen die Edelsteine etwa nicht als Ausrüstung?

Cheng antwortet:

Ich war in vielen Interviews ziemlich offen (aber anscheinend nicht in diesem Post), dass ich mit Ausrüstung die Gegenstände in den 12 Item-Slots meinte. In vielen Interviews habe ich deutlich gemacht, dass man mit Geld Edelsteine und legendäre Edelsteine aufwerten kann. Tut mir leid, wenn das nicht klar wurde.

Cheng sagt weiter: Für das Team bleibe es wichtig, dass man in Diablo Immortal keine der 12 Ausrüstungs-Gegenstände oder XP kaufen könne.

Laut Cheng würden auch im Moment noch „viele Fehlinformationen“ zu Diablo Immortal rumgehen, denen er widersprechen müsse. Er akzeptiere zwar Kritik am Spiel, aber Fehlinformationen nicht.

Pay2Win-Diskussion beherrscht Diablo-Immortal – Unterschied „Free vs Pay2Win“

Was ist das Problem? Die Aussage „Man kann Ausrüstungsgegenstände nicht mit Geld aufwerten“, ist letztlich nichtig, wenn die Edelsteine viel wichtiger für die Stärke des Charakters sind und sich sehr wohl mit Geld aufwerten lassen.

Der Twitch-Streamer Asmongold hat in einem Clip deutlich gemacht, wie leicht man an Ausrüstung rankommt, wenn man Geld investiert. Man kann also Items „nicht direkt“ kaufen, indirekt aber die Wahrscheinlichkeit auf gute Items durch Geldeinsatz deutlich erhöhen.

Das ist eine besonders krasse Darstellung. Wie MeinMMO-Experte Benedict Grothaus sagt, sei das so nicht ganz fair, weil man auch als „F2P“-Spieler Möglichkeiten hat, seine Drop-Chancen zu erhöhen. Asmongold stellt es hier bewusst krass dar:

Hat Blizzard gelogen? Cheng hat technisch gesehen nicht gelogen, als er sagte: „Man kann Gear nicht mit Geld aufwerten.“ Er hat da aber die Frage sehr wörtlich genommen und nicht sinngemäß.

Der eigentliche Sinne der Frage war eher: „Kann ich Geld ausgeben, um in Diablo Immortal deutlich besser zu werden?“

Diese Frage hätte er von Beginn an mit „Ja, kann man“ beantworten müssen. Dann wäre die Situation nun klarer.

Dass ausgerechnet Wyatt Cheng das jetzt ausbaden muss, der schon für bei der BlizzCon unrühmlich in die Gaming-Geschichte einging, erscheint bitter:

