Twitch-Streamer süchtig nach Diablo Immortal – „Ich kann kontinuierlich Geld ausgeben“

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek hat Diablo Immortal für sich entdeckt und kann einfach nicht mehr damit aufhören. Er nennt sein Verhalten selbst „verdammt lächerlich“ und fragt sogar nach Therapiemöglichkeiten für „Mikrotransaktionen in Mobile-Games“.

Wer ist der Streamer?

Mit 10,1 Millionen Follower, 14.000 durchschnittlichen Zuschauern und 4.100 Abonnenten gehört shroud zu den erfolgreichsten und größten Streamern auf Twitch.

Er war in der Vergangenheit ein erfolgreicher Profi-Spieler von Counter-Strike: Global Offensive für das E-Sports-Team Cloud9. Dem E-Sport hat der Streamer aber den Rücken gekehrt und spielt nun diverse Spiele, wie Valorant, World of Warcraft oder Lost Ark.

Vor allem für Lost Ark entwickelte er regelrecht eine Sucht. Zuerst wollte er das MMORPG gar nicht zocken und endete damit, dass er wohl um die 1.800 Euro für das Spiel ausgab.

Lost Ark wurde seinerseits anscheinend vom neuesten MMORPG von Blizzard abgelöst: Diablo Immortal. Damit kann er gerade auch nicht aufhören und hat schon ordentlich Geld investiert, obwohl er den Pay2Win-Vorwürfen komplett zustimme.

Die Kritik und Vorwürfe an Diablo Immortal

Obwohl Diablo Immortal mit guten Bewertungen startete und die Beta gut bei den Fans ankam, steht das Spiel derzeit heftig unter Kritik. Es hat gerade im Endgame mit Pay2Win-Vorwürfen zu kämpfen. So seien beispielsweise die legendären Edelsteine, für die Verbesserung der Ausrüstung, viel zu teuer und ein seltener, mit der Kategorie 5 von 5 Sternen, deutlich zu selten, wenn man kein Geld ausgebe.

Auch Twitch-Streamer Asmongold kritisierte Diablo Immortal und gab über 320 Euro aus, um aufzuzeigen, wie groß der Vorteil des Zahlenden gegenüber den nichtzahlenden Spielern sei. In einem Tweet zeigte er auch nochmal Ingame, wie sehr sich der Drop aus einem Dungeon zwischen Pay2Win und Free2Play unterscheidet:

Pay2Win-Run: Er gab etwa 18 Euro aus und erhielt eine große Truhe mit massig goldenem Loot.

Free2Play-Run: Er bekam keine Truhe und beinahe keinen wertvollen Loot.

shroud stürzt sich in die nächste Sucht

Was sagte shroud? In vergangenen Streams betonte der Streamer, wie süchtig er nach Diablo Immortal sei: „Hört zu, ich stehe auf der Seite von allen anderen. Der einzige Unterschied ist, dass ich ein Problem habe und ich nicht aufhören kann, dafür zu zahlen (via Twitch).“

Shroud meint ebenfalls, dass das Mobile-MMORPG Pay2Win sei, jedoch könne er einfach nicht damit aufhören. „Verdammt, sie kriegten mich. Sie kriegten mich. Aber ich stimme euch zu, bei den Gedanken über das Spiel. Ich stimme euch zu, aber ich kann verdammt nochmal nicht aufhören.“

„Es muss doch eine Therapie für so etwas wie Mikrotransaktionen in Handyspielen geben, das muss doch ein Ding sein, richtig?“, fragte er seine Zuschauer, bevor er längere Zeit schwieg und danach kicherte. Der Stream trug übrigens den Titel „ICH WERDE IMMORTAL NICHT ÖFFNEN.“

Außerdem verglich shroud Diablo Immortal mit Lost Ark und konnte etwas Positives daraus ziehen: „Eine Sache, die ich mag, ist, dass es keine Begrenzung gibt. Ich kann kontinuierlich Geld ausgeben.“

Der Twitch-Clip von shroud über Lost Ark und Diablo Immortal:

Shroud fuhr fort: „Es machte mich in Lost Ark wirklich wütend, wo ich gezwungen wurde aufzuhören und ich einfach kein Geld mehr ausgeben konnte. Das nervte mich. Es ist mein Geld, lasst mich so viel davon ausgeben, wie ich will, bitte.“

Welche Geldgrenze besitzt Lost Ark? Das MMORPG erlaubte Spielern nur 400 $ (umgerechnet 374,43 €) pro Tag auszugeben. Das war shroud wohl zu streng.

