Diablo Immortal: Versteckter Hort finden – Alle möglichen Fundorte in den Gebieten

Diablo Immortal bietet unterschiedlichste Aktivitäten zur Auswahl, mit denen Spieler Loot farmen können. Zu diesen Aktivitäten zählen auch die Versteckten Horte. Doch was ist das eigentlich und wo finde ich die? MeinMMO verrät es euch im Guide.

Was ist ein Versteckter Hort? In Diablo Immortal könnt ihr kleine, versteckte Höhlen entdecken, mit dessen Abschluss ihr Loot erhaltet. Diese Höhlen heißen Versteckter Hort (Hidden Lair) und sind so etwas wie kleine Event-Dungeons, die an verschiedenen Orten in den Zonen auftauchen können.

Am Ende jedes Horts wartet ein Boss und als Belohnungen winken Normale Edelsteine.

MeinMMO zeigt euch Maps mit möglichen Standorten der Versteckten Horte und weitere Hintergründe zu den zufälligen Dungeons.

Wenn ihr wissen wollt, wie das Gameplay der einzelnen Klassen in Diablo Immortal aussieht, dann schaut doch in unser dazugehöriges Video auf MeinMMO:

Diablo Immortal: Versteckte Horte – Standorte mit Maps

Die Maps der Gebiete mit den eingezeichneten Standorten eines Versteckten Horts: In der nachfolgenden Galerie seht ihr die Karten der einzelnen Gebiete Sanktuarios, mit Markierungen von Orten, an denen ein versteckter Hort sein kann:

Dunkelwald, Quelle: mapgenie.io Faulmarsch, Quelle: mapgenie.io Friedhof von Ashwold, Quelle: mapgenie.io Meer von Shassar, Quelle: mapgenie.io Zoltun Kulls Archiev, Quelle: mapgenie.io Karten der Gebiete mit den möglichen Positionen der Versteckten Horte. Quelle: mapgenie.io

Benachrichtigung weist auf Versteckten Hort hin

Wie finde ich die versteckten Horte? Wenn ihr euch einem versteckten Hort nähert, erscheint auf eurem Bildschirm die Meldung „Im Gebiet ist ein Versteckter Hort erschienen“. Durch die Meldung wisst ihr, dass ihr nun einen solchen Hort in dem aktuell von euch durchquerten Gebiet finden könnt. Um ihn zu finden, müsst ihr das Gebiet durchstreifen und versuchen, den Hort zu finden.

Obendrein wird auf der Minimap ein Icon angezeigt, wenn ihr in der Nähe eines Horts seid. Das markiert euch den Eingang zu einem Versteckten Hort.

Den Eingang selbst erkennt ihr an dessen Design. Es ist beispielsweise möglich, dass ihr an einer Position ein blaues Leuchten wahrnehmt. Das ist als Hinweis auf einen Eingang zu einem versteckten Hort zu verstehen.

Ebenso könnt ihr den Eingang untersuchen, wenn ihr den Mauszeiger über ihn bewegt und daran schnell feststellen, dass an dieser Stelle etwas Besonderes auf euch wartet.

Wo können Versteckte Horte erscheinen? Ein versteckter Hort erscheint an einer festgelegten Position. Da es jedoch eine Vielzahl dieser möglichen festgelegten Positionen gibt, ist der Ort, an dem ein Versteckter Hort erscheint, nicht immer derselbe.

So gibt es beispielsweise im Dunkelwald 9 verschiedene Positionen, an denen ein Versteckter Hort sein kann. Wenn ihr also die Meldung erhalten habt, dass ein versteckter Hort in der Nähe ist, müsst ihr die Positionen ablaufen, an denen der Hort erscheinen kann.

In den Gebieten Westmark und Wortham kann kein Versteckter Hort auftauchen. Hier seht ihr eine Liste mit den Gebieten, in denen die kleinen Loot-Abenteuer derzeit (Stand 07. Juni 2022) erscheinen.

Friedhof von Ashwold (engl.: Ashworld Cemetery)

Dunkelwald (engl.: Dark Wood)

Meer von Shassar (engl.: Shassar Sea)

Zoltun Kulls Archiev (engl.: Library of Zoltun Kulle)

Faulmarsch (engl.: Bilefen)

Warum sollte ich Versteckte Horte spielen? Ein Versteckter Hort ist für euch eine schnelle Möglichkeit, um Loot und Belohnungen zu ergattern. Allerdings nur dann, wenn zufällig auf einen Hort stößt. Das gezielte Spielen der Versteckten Horte lohnt sich nur selten.

Die kleinen Dungeons sind eine sichere Quelle für Normale Edelsteine und werfen auch ordentlich Erfahrungspunkte ab. Lassen sich jedoch oft nur schwer finden.

Wenn ihr auf der Suche nach Tipps seid, mit denen ihr schneller Level 60 erreicht oder andere Level-Grenzen überwinden könnt, findet ihr hier den perfekten Guide: Schnell leveln in Diablo Immortal – Tipps für Level 1 bis Max-Level 60