Diablo Immortal: Schatten beitreten oder Unsterblich werden? Alle Infos zu den Fraktionen

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Beachtet, dass einige dieser Inhalte sich noch ändern können und einige Informationen noch auf der Beta-Phase basieren. Der erste Schattenkrieg steht noch an und im Interview zur Zukunft von Diablo Immortal verriet uns der Chef, Wyatt Cheng, dass sich an genau diesem PvP-Konzept einiges geändert habe. Was genau, das ist, wissen wir aber erst später.

Das größte Feature ist allerdings Kions Prüfung. Hier können 48 Spieler in einem Raid große Belohnungen abstauben. Die Prüfung ist aufgeteilt in 4 Gruppen aus 12 Spielern, die jeweils eigene Bosse besiegen müssen.

Seht hier die 6 Klassen mit Gameplay und schaut euch die besten Klassen von Diablo Immortal in der Tier-List an:

Die besten Clans treten dann wöchentlich in einem großen Showdown an und haben die Chance, zu Unsterblichen zu werden – quasi den Chefs des Servers.

Wie lade ich jemanden ein? Für den Sieg in der Prüfung erhaltet ihr Akebas Wappen. Wenn ihr in die Schatten aufgenommen werdet, erhaltet ihr 2 Stück – eines für euch und eines für jemand anderen.

Dabei lernt ihr die Spielmodi kennen, die euch erwarten und schließlich sogar den Endkampf des „Cycle of Strife“ (Kreislauf des Konflikts). Die Quests erfordern lediglich, dass ihr euch in bestimmten Instanzen einiger Gegner entledigt.

Im Video erfahrt ihr alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst in 3 Minuten:

Während ihr in Diablo Immortal die Kampagne verfolgt, werdet ihr ab Stufe 43 auf die Schatten und die Unsterblichen treffen und bekommt das Angebot, den Schatten beizutreten. Das ist jedoch nicht so leicht, wie es klingt. MeinMMO erklärt euch, wie das geht und warum es sich lohnt.

Im MMO dienen die beiden Fraktionen als konkurrierende Parteien im PvP. Sie treten in Gefechten gegeneinander an. Bestimmte Inhalte sind nur Mitgliedern der Schatten oder Unsterblichen vorbehalten und das größte dieser Events sehen nur wenige Spieler überhaupt .

In Diablo Immortal tobt ein geheimer Krieg zwischen zwei Fraktionen, den Schatten und den Unsterblichen. Ihr könnt beide Fraktionen kennenlernen und ihnen beitreten, aber nur, wenn ihr würdig seid. MeinMMO verrät alles, was ihr über das System wissen müsst.

