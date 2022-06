Alle Set-Items in Diablo Immortal mit Drop-Liste – Wie ihr sie farmt, was sie können

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Was ist das für ein Set? Das beste Set für Supporter, die sich in PvE-Inhalten darauf spezialisieren, ihre Gruppe zu sträken. Der Lebenentzug-Effekt des 6er-Set-Bonus ist extrem stark.

Was ist das für ein Set? Legt ihr einen Fokus auf Primäre-Angriffe, solltet ihr hier zugreifen. Besonders Toten-Beschwörer und Dämonenjäger kassieren einen heftigen Boost, wenn ihr euren restlichen Build ebenfalls in Richtung Primär-Angriff spezialisiert.

Was sind Sets? In Diablo Immortal habt ihr insgesamt 12 Ausrüstungsteile:

