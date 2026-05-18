House of the Dragon Staffel 3: Wann kommt Folge 1? – Alle Termine der neuen Staffel

Mit Staffel 3 geht die Fantasy-Serie House of the Dragon von HBO weiter. Wann die nächste Folge erscheint, seht ihr hier.

Wann startet Folge 1 von House of The Dragon Staffel 3? Die 1. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon läuft ab dem 22. Juni 2026 in Deutschland.

Die Serie wird wie die vorherigen Staffeln auf Sky und WOW zu sehen sein, diesmal aber auch auf dem neuen Streaming-Dienst HBO Max, der im Januar bei uns gestartet ist. Wöchentlich erscheint dann immer montags eine neue Folge.

Wie viel Uhr startet Folge 1 von House of The Dragon Staffel 3? Basierend auf den vorherigen Serien aus dem Westeros-Universum von HBO, kann man davon ausgehen, dass die Folgen immer um 4 Uhr morgens abrufbar sein werden.

Alle Termine für House of the Dragon Staffel 3 im Überblick:

1. Folge: 22. Juni 2026

2. Folge: 29. Juni 2026

3. Folge: 6. Juli 2026

4. Folge: 13. Juli 2026

5. Folge: 20. Juli 2026

6. Folge: 27. Juli 2026

7. Folge: 3. August 2026

8. Folge: 10. August 2026

Den Trailer zur 3. Staffel seht ihr hier:

Video starten House of the Dragon: Trailer zur 3. Staffel heizt mit Drachen ein Autoplay

House of the Dragon Staffel 3: Handlung

Worum geht es in House of the Dragon Staffel 3? Der Krieg der Targaryens, der Tanz der Drachen, spitzt sich immer weiter zu. Aber der Krieg findet nicht nur innerhalb der Familie statt, auch andere Häuser in Westeros stellen sich auf verschiedene Seiten dieses Konflikts. So wird eine zentrale Schlacht zum Anfang der Serie voraussichtlich die Schlacht in der Gurgel sein, eine Seeschlacht zwischen der Allianz der Schwarzen und den Grünen.

Der erste Trailer zur 3. Staffel zeigt nicht nur die vielen Akteure des Konflikts, sondern bereits ziemlich blutige und erbitterte Kämpfe, in deren Fokus natürlich die Drachen als eine Art Massenvernichtungswaffe stehen.

Staffel 3 wird aber nicht das Finale der Serie sein. Wie bereits vorher bekannt gegeben wurde, soll die Serie mit einer finalen 4. Staffel enden. Man kann davon ausgehen, dass die 4. Staffel 2028 erscheinen wird.

Nach A Knight of the Seven Kingdoms ist die 3. Staffel von House of the Dragon die 2. Serie im Universum von Westeros, die 2026 erscheint. Alle Infos zur kommenden Staffel der Targaryen-Serie findet ihr hier: House of the Dragon Staffel 3: Trailer, Release, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel