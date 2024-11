Die 2. Staffel von Arcane auf Netflix begeistert Kritiker und Fans: „Absolute Perfektion“

Arcane war 2021 ein Überraschungshit auf Netflix. Die Serie, die auf dem Spiel League of Legends basiert, begeisterte Kritiker und Fans, die das MOBA nicht mal gespielt haben. Vor allem die Animation und die erwachsene Geschichte überzeugten. Staffel 2 scheint die hohe Qualität nun fortzusetzen, jedenfalls schwärmen die Zuschauer von der Staffel 2.

Was ist Arcane? Im November 2021 erschien die Animationsserie Arcane auf Netflix und war ein großer Hit. Die Serie basiert lose auf Charakteren aus dem Videospiel League of Legends. Doch die Serie begeisterte nicht nur Fans des Spiels, sondern auch viele Kritiker und Zuschauer, die das Spiel gar nicht kennen.

Vor allem die erwachsene Geschichte und die beeindruckende Animation sorgten für Lobeshymnen. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski war von der Serie begeistert. Viele Fans warteten auf die zweite Staffel, die jetzt nach 3 Jahren endlich gestartet ist, und wie es scheint, hat die Serie nichts an Qualität eingebüßt.

Einen Trailer zur 2. Staffel findet ihr hier:

Eine der besten Serien von 2024

Was sagen die Kritiker zu Arcane Staffel 2? Am 9.11.2024 startete die 2. Staffel von Arcane mit Akt 1. Das sind die ersten 3 Folgen. Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie bisher richtig gut bei den Kritikern an. Bei aktuell 15 Reviews kommt die Serie auf einen perfekten Score von 100 %. Das ist besser als beispielsweise The Boys Staffel 4 oder House of The Dragon Staffel 2 aus demselben Jahr.

Gelobt werden vor allem die Welt, die Charaktere und natürlich die Animation, die für eine emotionale Staffel sorgen sollen. Elena Schulz von der GameStar beschreibt es sogar als das Beste, was sie jemals gesehen hat.

Auch die User reagieren auf Rotten Tomatoes euphorisch. Bei über 250 User-Reviews liegt der Score bei 97 %. Hierbei werden ähnliche Aspekte wie bei den Kritikern gelobt.

Hallie / i: Ich kann meine unsterbliche, obsessive Liebe für diese Serie kaum unterdrücken. Sie ist vielleicht die beste Serie, die ich je gesehen habe, und ich wage zu behaupten, vielleicht die beste, die es je gab.

San S: Absolut perfekt…..liebe alles an [der Serie].

Nathan A: Es ist phänomenal! Irgendwie eine Verbesserung gegenüber der Animation in der ersten Staffel, wobei die großartige Geschichte und die Charaktere beibehalten wurden.

Auch im Arcane Subreddit merkt man die große Euphorie. Die User teilen Memes und diskutieren die Ereignisse der aktuellen Folgen. Seid aber gewarnt, euch erwarten Spoiler.

Die Meinung der User basiert aktuell nur auf den ersten 3 Folgen, wenn es aber so weitergeht, dann wird die Serie wohl einer der großen Hits 2024.

Was sagt MeinMMO-Redaktuer Nikolas Hernes zur 2. Staffel? Ich konnte bisher nur die ersten 3 Folgen sehen und kann mich des großen Lobs nur anschließen. Stellenweise ist die Serie zwar zu sehr wie ein Musikvideo, die schönen Bilder, die fantastische Animation, der tolle Soundtrack und die vielschichtigen Charaktere sorgen aber jetzt schon dafür, dass die Serie zu den Highlights des Jahres 2024 gehört. Auch ich kann die nächsten Folgen kaum abwarten. Vor allem, weil Staffel 2 auch das Finale der Serie sein wird: Der Showrunner von Arcane erklärt, warum die Serie mit Staffel 2 enden muss