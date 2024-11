Der Showrunner von Arcane erklärt, warum die Serie mit Staffel 2 enden muss

Die zweite Staffel der Netflix-Serie Arcane steht in den Startlöchern. Doch danach soll Schluss sein. Der Showrunner erklärt nun, warum das gut so ist.

Was ist Arcane? 2021 erschien diese Serie, die im Universum von League of Legends spielt und ein wahres Fest für alle Fans des Spiels war. Aber auch Zuschauer, die bislang nichts mit LoL am Hut hatten, konnten Spaß mit den 9 Episoden haben.

Besonders der Animationsstil stach hervor und sorgte für teils wunderschöne Bilder. Drei Jahre mussten Fans nun warten, ehe es am 9. November mit dem 1. Akt weitergeht. Der zweite folgt am 16. November, der dritte am 23. November.

Wie schon Staffel 1 läuft auch die Fortsetzung auf Netflix. Danach soll aber Schluss sein. Geht es nach dem verantwortlichen Showrunner, wäre alles andere ein Fehler.

Alle Infos zu Staffel 2 findet ihr gebündelt auf MeinMMO.

Aufhören, wenn es am schönsten ist

Warum endet die Serie mit Staffel 2? Der Showrunner von Arcane, Christian Linke, sprach mit CinemaBlend über seine Arbeit. Laut ihm soll vermieden werden, dass die Serie zu lange dauert:

Wir hatten immer eine bestimmte Geschichte im Kopf. Sehen Sie, man hätte sie bestimmt noch ausdehnen können. Aber für uns war es immer so, dass wir mit diesem Gedanken im Kopf angefangen haben. Ich denke, es gibt auch einen persönlichen Aspekt als Kreative. Wir haben alle die Fernsehsendungen gesehen, bei denen den Autoren eindeutig die Energie ausgeht. Christian Linke via CinemaBlend

Die Arbeit an der Serie nimmt bereits neun Jahre in Anspruch, eine lange Zeit, um an einer einzigen Serie zu tüfteln. Linke geht sogar noch weiter und sagt, dass es schlicht unverantwortlich wäre, die Geschichte noch weiter zu strecken. Er und sein Team würden ihr dann nicht länger gerecht werden können. Man wolle es nicht übertreiben.

Worum geht es in Staffel 2? Die kommenden Episoden sollen den Höhepunkt der Serie markieren. Abermals tauchen jede Menge bekannter Figuren aus dem LoL-Universum auf. Darunter Jinx, Vi, Caitlyn, oder viele andere.

Seit den Ereignissen aus Staffel 1 sind einige Jahre vergangen. Die Geschichte der beiden Schwestern Jinx und Vi soll zu Ende erzählt werden. Außerdem geht es um den Kampf zwischen der Stadt Piltover und den Verbündeten von Silco.

Mit Staffel 2 schließt das Team rund um Christian Linke ihre Vision der LoL-Serie ab. Fans brauchen nicht traurig zu sein, denn das Produktionsteam hat bereits angekündigt, dass es weitere Projekte im LoL-Universum geben wird. Auf MeinMMO könnt ihr ein ausführliches Interview mit Christian Linke nachlesen: „Staffel 2 stellt alles auf den Kopf“ – Der Showrunner von Arcane erklärt, was sich in der Serie ändert