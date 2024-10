Arcane: Wer ist Heimerdinger? Wir stellen euch den genialen Professor aus der Netflix-Serie vor

Heimerdinger ist in der Serie Arcane ein Nebencharakter, der in der Stadt Piltover einen großen Status genießt, obwohl er gar nicht aus Piltover stammt. Wir erklären euch, wer der geniale Wissenschaftler Heimerdinger eigentlich ist.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel bespricht Ereignisse aus Arcane Staffel 1 und den offiziellen Trailern dazu. Wer dies bisher nicht gesehen hat, sollte erst einmal nicht weiterlesen.

Wer ist Heimerdinger? Heimerdinger gehört zwar nicht zu den ersten 20 Champions im Spiel, doch schon im Release Jahr 2009 wurde er im Oktober als ein neuer Champion hinzugefügt. Mit ihm ist noch Shaco hinzugefügt worden.

In der ersten Staffel von Arcane wird mit Heimerdinger ein genialer Professor in Piltover vorgestellt. Er sieht aus, wie ein kleines anthropomorphes Tier. Doch hinter dem kleinen Aussehen steckt ziemlich viel, denn Heimerdinger ist ein begnadeter Ingenieur und Wissenschaftler, der schon über 300 Jahre alt ist.

Im Verlauf der Geschichte trifft er auf viele bekannte Charaktere, denen er versucht, mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Trotz seines genialen Verstands ist er immer auf die Sicherheit und Ethik hinter der Wissenschaft erpicht. Anders als sein ehemaliger Kollege Singed.

Einen Trailer zu Arcane Staffel 2 seht ihr hier:

Heimerdinger kommt aus einer anderen Welt

Woher stammt Heimerdinger? Obwohl er in Piltover einen guten Ruf genießt, stammt Heimerdinger gar nicht aus der Stadt. Er ist nämlich ein Yordle und stammt aus der Stadt Bandle City. Yordle sind am ehesten mit Elfen vergleichbar, und ihre Stadt ist nicht so leicht auffindbar. Sie liegt auf einer Ebene abseits der weltlichen Welt.

Yordles gelten auch als unsterblich, weshalb sie deutlich langsamer altern. Das erklärt auch, warum Heimerdinger schon über 300 Jahre alt ist.

Seine Herkunft verschweigt der Wissenschaftler aber, da Yordle in ganz Runeterra gejagt und gefürchtet werden.

Trotzt seiner Verbundenheit mit der spirituellen Welt, ist Heimerdinger ein begnadeter Ingenieur, der für die Zukunftsstadt von Piltover als Gelehrter und Professor arbeitet. Dabei ist er aber immer vorsichtig. Wie man in Arcane sieht, ist er sehr auf die Sicherheit von Erfindungen bedacht. Dennoch hat er auch an militärischen Waffen für Piltover mitgearbeitet.

Durch seinen unermüdlichen Drang nach Wissen gab es eine Zeit, in der er auch mit dem Wissenschaftler Singed arbeitete. Durch dessen unethischen Methoden und Ansichten zerbrach die Zusammenarbeit aber. Auch seine Arbeit mit Hextech unterscheidet sich stark zur alchemischen Arbeit von Singed.

Seine bekannteste Erfindung ist jedem LoL-Spieler bekannt: Seine Geschütz-Türme.

Heimerdinger in League of Legends

Heimerdinger in Arcane Staffel 2

Was macht Heimerdinger nach der ersten Staffel? In Staffel 1 von Arcane kommt es zu einem Konflikt zwischen Jayce und Heimerdinger, weil Jayce an einem experimentellen Hex-Kern arbeitet. Heimerdinger ist aber dagegen, weil es nicht sicher genug ist.

Jayce, der zu dem Zeitpunkt einen Groll gegen Zhaun hegt, schafft es durch politischen Einfluss, Heimerdinger aus dem Rat von Piltover zu ersetzen und seine Pläne gegen Zhaun voranzutreiben.

Heimerdinger kann das nicht ertragen und flieht nach Zhaun, um den bedürftigen Menschen seine Hilfe anzubieten. Dabei trifft er auf Ekko, mit dem er an seinen Erfindungen arbeiten will.

In Staffel 2 müssen wir uns also nicht von Heimerdinger verabschieden. Man kann davon ausgehen, dass er mit Ekko zusammenarbeiten wird, um den armen Leuten in Zhaun zu helfen. Immerhin hat Ekko dafür auch die Firelights gegründet. Auch neue Champions kann man in der 2. Staffel begrüßen, darunter wahrscheinlich auch Warwick: Arcane Staffel 2: Wer ist Warwick? Wir erklären euch das Monster aus dem Trailer