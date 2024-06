„Staffel 2 stellt alles auf den Kopf“ – Der Showrunner von Arcane erklärt, was sich in der Serie ändert

Im Interview erzählt Christian Linke, der Showrunner von Arcane, was wir von Staffel 2 in der Serie zu League of Legends erwarten können. Thematisiert wird unter anderem der düstere Ton der Serie und warum es dafür intern auf den Deckel gab.

Christian Linke arbeitet bereits seit 2010 für Riot Games, das Studio hinter League of Legends. Er führte dort als Creative Director unterschiedliche Tätigkeiten aus. Fünf Jahre nahm er etwa die Rolle des Komponisten für die MOBA ein und leitete auch ein Komponisten-Team.

Mittlerweile ist er als Showrunner für Arcane verantwortlich und hat damit eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten erschaffen. Anlässlich der Ankündigung, dass Arcane mit der zweiten Staffel enden wird, gab Christian MeinMMO ein Interview.

MeinMMO: Seit kurzem wissen wir, dass Arcane mit der zweiten Staffel endet und ein großer Schock ging durch die Fangemeinde. Die größte Frage für viele ist: Warum ist mit der zweiten Staffel Schluss?

Christian Linke: Wir hatten von Anfang an eine bestimmte Geschichte, die wir erzählen wollten. Dazu gehört auch ein bestimmtes Ende, das es immer gegeben hat.

Wir sind auch einfach Leute, die es nicht mögen, wenn Serien nicht wissen, wann sie aufhören müssen. Wir alle kennen diese Serien.

Ein weiterer Grund ist, dass wir jetzt über 160 verschiedene Charaktere in unserem Spiel haben, und wir haben gerade mal 11 davon in Arcane mit der Geschichte behandelt. Wir würden gerne noch mehr Geschichten erzählen. Aus kreativer Sicht war es für uns an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und weitere Charaktere in Angriff zu nehmen.

Wir waren überrascht, wie viele Fans von Silco sind

MeinMMO: Das höre ich sehr gerne, weil ich es auch schrecklich finde, wenn Serien einfach nicht wissen, wann sie aufhören müssen. Was mich noch interessieren würde. Dass das Ende schon so weit geplant ist, das verstehe ich. Aber haben sich nach der Ausstrahlung vielleicht noch Dinge geändert, die anders geplant waren?

Christian Linke: Nein, eigentlich nicht. Die Drehbücher für die zweite Staffel waren größtenteils alle schon fertig, bevor die erste Staffel ausgestrahlt wurde. Das mussten wir einfach so machen, weil wir zu wenig Zeit für anderes hatten. Normalerweise hat man bei so etwas auch noch mal die Möglichkeit, auf Fan-Feedback zu reagieren. Wir konnten den Animationsstil oder auch die Musik nochmal ein bisschen verbessern und dazu lernen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir jetzt in der zweiten Staffel mit der Musik machen. Das wird noch viel größer.

Ansonsten sind wir einfach den Weg gegangen, den wir von Anfang an gegangen sind. Es gab einige Überraschungen. Wir waren überrascht, dass so viele Leute Fans von Silco sind. Silco, der Leute in beiden Teilen der Stadt tötet oder töten lässt.

Da dachten wir uns nur: Okay? Das hatten wir uns nicht so vorgestellt, als wir das geschrieben haben.

MeinMMO: Das kann ich gut verstehen. Man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr die Leute einen guten Bösewicht lieben. Warum sind Charaktere wie Handsome Jack aus Borderlands oder der Joker so beliebt? Böse Charaktere sind oft interessant und ich finde auch Silco gut geschrieben. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es zwischen ihm und Jinx einige liebevolle Momente gibt.

Christian Linke: Unsere Hauptfiguren sind Champions aus dem Spiel und das sind letztendlich alles Kämpfer, die sich auch mit Fäusten und Waffen durch die Geschichte kämpfen.

Wir haben uns gedacht, dass es toll wäre, wenn einer unserer Charaktere gar kein Kämpfer im klassischen Sinne ist. Seine Waffe sind seine Worte. Silco ist so gefährlich, weil er extrem intelligent und scharfsinnig ist. Ich glaube, das hat der Serie auch eine gute andere Nuance gegeben.

Silco ist einer der beliebtesten Charaktere in Arcane

MeinMMO: Ärgert es euch ein bisschen, dass ihr einen der beliebtesten Charaktere der ersten Staffel getötet habt?

Christian Linke: Gute Frage! Aus kreativer Sicht nicht.

Wir haben schließlich die Geschichte von Silco erzählt. Silco war besonders, weil er am Anfang nichts zu verlieren hatte. Vander hatte eine Familie und hat sich irgendwann entschieden, dass ihm seine Familie wichtiger ist als politische Ideale. Silco hat das immer als Schwäche empfunden. Er hat sich gesagt, dass es egal ist, ob er oder einer seiner Leute stirbt, solange er seine Ziele erreicht. Bis er eines Tages merkte, dass Jinx ihm wichtig ist. Sie wurde zu einem Menschen, den er nicht mehr opfern wollte. Vor allem nicht, als er irgendwann diese Möglichkeit von Jayce bekommt und plötzlich etwas zu verlieren hat.

Diese Veränderung, das zu erkennen und auch über sich selbst zu lernen, hat am Ende stattgefunden. Das ist Silcos Geschichte.

Hätten wir ihn weiter in der Geschichte behalten, wäre die Geschichte für ihn trotzdem zu Ende gewesen. Natürlich hätten wir eine neue für ihn beginnen können. Aber das war die Geschichte, die wir für Silco wollten und die wir auch sehr schön fanden. Und so sollte es auch bleiben.

Jinx hat sich immer die Frage gestellt, ob sie ein Monster ist

MeinMMO: Familie ist sowieso ein großes Thema in Arcane. Ein starkes Motiv ist die schwesterliche Beziehung zwischen Vi und Jinx. Bei den Teaser-Postern ist mir aufgefallen, dass wir hier einen Spiegel haben. Auf dem Poster der ersten Staffel sieht man, wie Vi ihren Arm schützend über Jinx legt. Für die zweite Staffel habt ihr entschieden, dass Jinx über Vi schaut und sie umarmt. Wie ist das zu verstehen?

Christian Linke: Auf dem ersten Plakat war die Idee, dass Vi versucht, ihre kleine Schwester vor dieser sehr gefährlichen und hässlichen Welt zu beschützen. Aber Powder [bevor sie den Namen Jinx bekam] hat sich nicht abgewandt, sondern alles angeschaut und beobachtet. Sie hatte immer einen ängstlichen, aber auch rebellischen Blick. Man hatte immer das Gefühl, sie muss sich das anschauen und sich ihre eigene Meinung bilden.

In der zweiten Staffel ist Jinx zu einer sehr großen Person herangewachsen. Sie kontrolliert jetzt auch mehr, was in der Geschichte passiert. Ich kann noch nicht wirklich mehr sagen, ohne etwas zu verraten, was ihr wahrscheinlich nicht hören wollt. Aber intern haben wir uns immer gesagt, dass wir in der zweiten Staffel alles auf den Kopf stellen wollen. Wer die Charaktere sind und woran sie glauben.

In der ersten Staffel hat sich Jinx immer die Frage gestellt, ob sie ein schlechter Mensch ist. Mit der Entscheidung am Ende der ersten Staffel sagt sie dann mehr oder weniger, dass sie das Monster ist. Das steckt auch immer in dem Text von Stings Song “I’m the Monster you created”. Am Ende der ersten Staffel akzeptiert Jinx das dann einfach.

Die zweite Staffel fängt dann mit dieser Frage an und ob das so bleibt, weil auch die politischen Ambitionen anderer Charaktere zu großen Ereignissen führen werden.

MeinMMO: Du hast gerade die Musik erwähnt und wie wichtig sie für die Geschichte und die Entwicklung der Charaktere ist. Du hast gesagt, dass ihr für die zweite Staffel nochmal darüber nachgedacht habt, wie ihr mehr aus der Musik herausholen könnt. Kannst du nochmal genauer erklären, wie ihr die Musik einsetzt, um die Story zu unterstreichen?

Christian Linke: Gerne! Von Anfang an war es für uns einfach interessant, diese Mini-Musikvideos in den Episoden zu haben, weil unsere Beziehung zu unserem Animationsstudio Fortiche vor vielen Jahren mit Musikvideos begonnen hat. Deshalb wollten wir in jeder Episode immer einen Moment finden, in dem die Musik im Vordergrund steht.

Die erste Staffel war ziemlich schwierig, weil wir auch ein neues Studio waren. Wir hatten so etwas noch nie gemacht.

Die zweite Staffel ist musikalisch viel größer geworden. Wir konnten jetzt in der zweiten Staffel auch größer träumen und haben viele tolle Künstler gefunden, mit denen wir arbeiten können und die auch mehr ins Extreme gehen wollen. Wir werden wie in der ersten Staffel viele verschiedene Genres haben, sogar noch mehr.

MeinMMO: Es ist schon spannend, dass ihr mit der ersten Staffel etwas völlig Neues für euch auf die Beine gestellt habt und dabei viel lernen musstet. Was waren dann die Herausforderungen für euch in der zweiten Staffel?

Christian Linke: Viele Herausforderungen in der zweiten Staffel kamen wirklich durch die Story. Die Charaktere haben sich einfach sehr verändert.

Das war eine große Herausforderung für unsere Stimmen. Wir sehen sehr viele andere Farben der Charaktere und grundlegende Veränderungen, die nicht immer leicht einzufangen sind. Das war schwierig. Wir mussten unsere Sprecher in andere Richtungen drängen, wie sie die Charaktere in der ersten Staffel gesprochen haben.

Generell war es einfach schwierig, die kreativen Ideen der Story visuell einzufangen. Das ist vielleicht keine befriedigende Antwort, aber du wirst es verstehen, wenn du es gesehen hast.

Wir haben intern auf den Deckel bekommen

MeinMMO: Mir ist aufgefallen, dass der Teaser, der vor kurzem veröffentlicht wurde, eine sehr düstere Atmosphäre hat. Ich fand schon die erste Staffel überraschend düster. Man sieht zum Beispiel die Leiche eines Kindes, es gibt die Yordle-Puffmutter. War das für euch jemals ein Thema, dass der Ton so erwachsen und düster ist?

Christian Linke: Das war von Anfang an etwas, wo wir intern ziemlich auf den Deckel bekommen haben. Unser Spiel hat ein bestimmtes Rating, das in einigen Ländern unterschiedlich ist. Es gibt Länder, in denen League of Legends ab 12 Jahren freigegeben ist. Und da haben wir schon die Ansage bekommen, dass wir das Rating nicht versauen dürfen. Sonst können nachher einige unser Spiel nicht mehr spielen.

Auf das Rating zu achten und die Serie zu machen, von der wir überzeugt waren, dass unsere Fans sie wollen, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir wollten echtes Drama in der Serie und Geschichten, die Konsequenzen haben. Unsere Figuren sollten schwierige Entscheidungen treffen müssen.

Es war nie der Plan, dass es überall Mord und Totschlag gibt. Aber letztendlich sind Geschichten ohne Konsequenzen nicht real. Wir sind auch nach Bauchgefühl gegangen und als Hardcore-League-Spieler haben wir uns auch gesagt, das ist die Serie, die wir sehen wollen.

Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir die Ratings mit Staffel 2 nicht versauen.

Alle Figuren haben dunkle Momente

MeinMMO: Können wir jetzt mit Staffel 2 eine noch düsterere Serie erwarten, wenn ihr wieder besorgt um die Ratings seid?

Christian Linke: Ich würde sagen, dass der Ton ähnlich bleibt. Visuell loten wir die verschiedenen Richtungen noch stärker aus. Wir beugen uns ein bisschen mehr ins Abstrakte, ins Düstere, aber auch ins Komische. Man kann schon sagen, dass Charaktere, die man bisher nur sehr positiv kennengelernt hat, wie zum Beispiel eine Caitlyn, jetzt auch Seiten an sich entdecken, die andere Emotionen ausloten. Alle unsere Figuren haben dunkle Momente.

Auch Caitlyn wird in Staffel 2 eine düstere Seite an sich entdecken.

MeinMMO: Hinter einem kreativen Werk wie Arcane steckt oft eine Botschaft oder sogar mehrere. Gibt es eine Botschaft, auf die ihr in Staffel 2 besonderen Wert gelegt habt?

Christian Linke: Es gibt wahrscheinlich viele Botschaften. Aber ich finde es immer besser, wenn wir Fragen stellen. Ich finde es sehr interessant, wie Jinx gesehen wird. Was für uns hier immer sehr zentral war, ist die Frage, ob man einem Monster jemals vergeben kann. Vor allem, wenn es die eigene Schwester ist.

Gerade als Deutscher, der jetzt auch schon eine Weile in den USA lebt. Es ist sehr leicht, jemanden abzuschreiben. Wenn jemand zum Beispiel ins Gefängnis geht, heißt es hier oft, dass das Leben vorbei ist. Ich möchte hoffen, dass man in Europa versucht, diese Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Politisch ist natürlich alles in der Welt im Moment sehr explosiv und gefährlich.

Wir haben auch in unserer Geschichte viele Seiten, die nicht miteinander auskommen. Die nicht miteinander sprechen können. Und dann gibt es auch Figuren, die so ein bisschen mittendrin sitzen. Ich glaube, die Geschichte ist irgendwo auch ein Spiegelbild unseres Lebens, also der Leute, die an Arcane arbeiten. Unsere verschiedenen Perspektiven als sehr internationales Team sind da mit drin.

MeinMMO: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Hast du einen Lieblingscharakter in Arcane und wenn ja, welchen?

Christian Linke: In League of Legends ist mein Lieblings-Champ Heimerdinger. Es gibt kein besseres Gefühl als jemanden mit Heimerdinger zu besiegen.

Heimerdinger wird auch in der zweiten Staffel ein paar besondere Momente haben. Die gibt es sowieso nur, weil ich der Honk bin, der immer Heimerdinger spielt und mein Team dann immer mit den Augen rollt. Heimer bekommt in Arcane immer eine Sonderbehandlung.

MeinMMO: Vielen Dank für das Gespräch Christian, gerne dann zum Auftakt von Staffel 2 wieder!

