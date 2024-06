Fans von Arcane müssen stark sein – Denn die Serie endet mit Staffel 2

Für Arcane ist bald schon Schluss. Nach der 2. Staffel ist die Geschichte vorbei – aber es gibt auch Hoffnung.

Viele sitzen seit dem Ende der ersten Staffel von Arcane auf glühenden Kohlen – denn die Story hörte auf einem ziemlichen Höhepunkt auf. Was für manche ein unerhörter Cliffhanger war, empfanden andere als genialen Abschluss der ersten Staffel.

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die zweite Staffel von Arcane auf Netflix gezeigt wird und die Geschichte rund um Vi, Jinx und das Schicksal von Piltover und Zaun in die nächste Runde geht.

Allerdings ist das nicht nur die nächste Runde – sondern auch die letzte. Denn Arcane endet mit Staffel 2.

Den neusten Trailer zu Season 2 seht ihr hier:

ARCANE: Trailer zeigt worum es in Season 2 geht Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Was wurde gesagt? In einem „Dev Update“-Video auf YouTube sprachen die Entwickler über die Zukunft von League of Legends und auch zur Erfolgs-Serie Arcane wurden ein paar Worte fallen gelassen, immerhin steht der Release der zweiten Staffel in wenigen Monaten an.

Die für einige sicher traurige Nachricht: Arcane endet mit der letzten Folge von Season 2. Danach wird es keine weiteren Episoden zu Arcane geben und die Serie gilt als beendet.

Warum endet Arcane? Der Grund für das Ende von Arcane nach Staffel 2 scheint aber nicht zu sein, dass die Serie nicht gut ankam. Die Macher hatten stattdessen ein ganz spezifisches Ende geplant, das eben mit der letzten Episode von Staffel 2 erreicht wird. Man möchte die Geschichte danach nicht noch weiter in die Länge ziehen.

Gibt es dann weitere Serien? Ja, es wird noch weitere Geschichten aus dem Universum von League of Legends geben. Das Team arbeite angeblich an „neuen Projekten für Film und Fernsehen“. Allerdings sind diese Projekte noch am Anfang der Entwicklung und man hofft, gegen Ende des Jahres ein wenig mehr dazu verraten zu können – vielleicht gibt es dann ja bereits den ersten Trailer, wenn die letzte Folge von Arcane gelaufen ist.

Immerhin bedeutet das im Umkehrschluss wohl, dass wir mit dem Ende von Arcane ein ziemlich fulminantes Finale erleben dürften, bei dem der Konflikt zwischen Piltover und Zaun den Höhepunkt erreicht und auch die Rivalitäten zwischen Vi und Jinx endgültig geklärt werden. Ein erster Teaser zu Staffel 2 sorgte schon vor einigen Tagen für Aufruhr.