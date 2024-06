Arcane Staffel 2: Neue Bilder zeigen, wie viele Jahre vergangen sind

Die 2. Staffel von Arcane spielt wohl deutlich später als die erste. Ein neuer Teaser zeigt, wie es mit der Erfolgs-Animationsserie weitergeht.

Kaum eine Serie ist so bombastisch eingeschlagen wie Arcane, die animierte Umsetzung von League of Legends. Die Geschichte rund um Jinx, Vi sowie die großen Konflikte zwischen der technologischen Metropole Piltover und der leidenden Unterstadt haben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann gezogen.

Das Ende von Staffel 1 hinterließ bei vielen Fans eine Leere, denn sie wollten unbedingt wissen, wie es weitergeht. Bald hat das Warten ein Ende – und ein neuer Teaser zeigt frische Bilder aus der zweiten Staffel.

Was wurde jetzt gezeigt? Der obige Teaser-Trailer wurde jüngst veröffentlicht und zeigt ein paar neue Bilder aus der kommenden Season. Auch wenn viel des gezeigten Bildmaterials bereits aus der ersten Staffel stammt, gibt es doch einige Hinweise in den neuen Bildern, was sich in der Zwischenzeit in der Welt von Arcane verändert hat.

Was zeigen die Bilder? Auf einem Bild sehen wir Vi und Caitlyn, die beide die Rüstung der Enforcer von Piltover tragen – Vi hat sich also wohl inzwischen von ihrem Dasein aus der Unterstadt gelöst und sich den Behütern der Stadt angeschlossen, um sie gegen Feinde zu verteidigen oder zumindest den ewigen Konflikt mit der Unterstadt hoffentlich zu einem Ende zu führen.

Interessant ist allerdings die rothaarige junge Frau ganz links im Bild. Diese könnte der Optik nach die Tochter von Marcus sein, die wir in der ersten Staffel nur kurz zu Gesicht bekamen und nun in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Damals war sie allerdings noch ein kleines Kind, sodass zwischen den Staffeln wohl ungefähr 10 Jahre vergangen sein dürften. Eine konkrete Angabe bekommen wird bestimmt, wenn die Serie endlich startet.

So diskutiert die Community: Der kleine Teaser sorgt bereits für jede Menge Diskussionen innerhalb der Community unter dem YouTube-Video. Denn obwohl es nur wenige Sekunden sind, haben die Macher wieder zahlreiche Details in den Bildern versteckt.

So ist etwa dem Nutzer brunoaguiar251 aufgefallen, dass die Rückansicht von Jinx, die langsam über die Brücke schreitet, eine Besonderheit bereithält. Denn der Schatten von Jinx ist nicht ihr eigener – sondern der von Vi. Das dürfte wohl die symbolische Bedeutung haben, dass Vi ihrer einstigen Schwester immer nah auf den Fersen ist.

Wann startet die 2. Staffel von Arcane? Die zweite Staffel könnt ihr ab dem November auf Netflix betrachten. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es noch nicht – ebenso wie unklar ist, in welchem Rhythmus die neuen Folgen veröffentlicht werden. Bei der ersten Staffel wurden jeweils immer 3 Episoden zeitgleich released, da diese einen zusammen einen Story-Abschnitt ergaben. Ob das auch bei Staffel 2 der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Habt ihr Bock auf die zweite Staffel von Arcane?