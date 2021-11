Arcane ist die beste Videospielverfilmung aller Zeiten und ihr müsst LoL dafür nicht kennen

Die neue Serie von League of Legends (LoL) ist auf Netflix erschienen. MeinMMOs Chefredakteurin Leya Jankowski konnte die ersten 4 Folgen von Arcane vor dem Release sehen. Sie rät euch dringend dazu die Serie zu gucken, sogar wenn ihr nichts mit LoL zu tun habt.

Die Historie von Videospielverfilmungen ist für Fans des Mediums schmerzlich. Umsetzungen zu Spielereihen wie Resident Evil, Mortal Combat oder Sonic ließen uns verbrannt und leer zurück. Je nachdem, welche Produktionen man alle mit hineinnehmen möchte, gibt es mittlerweile weit über 100 und sie alle sind schlecht oder höchstens mittelprächtig.

Diese zahlreichen Umsetzungen erzählen weder gute Geschichten, noch werden sie den Figuren und Welten gerecht, in die wir uns verloren haben. Wir schließen unsere Spiele ins Herz und es tut weh, wenn billige Adaptionen sie mit Füßen treten.

Das ist bei League of Legends: Arcane komplett anders. Die Serie setzt einen neuen Standard für Spieleverfilmungen.

Denn Arcane ist mehr als nur eine erstklassige Videospielverfilmung. Ich behaupte, basierend auf den ersten 4 Folgen, sie ist die beste Animationsserie, die ihr derzeit gucken könnt. Egal, ob ihr League of Legends kennt oder nicht. Die Serie trifft mich als ehemaligen Junkie des Spiels ins Fan-Herz. Arcane erzählt aber auch eine mitreißende Geschichte, mit komplexen Charakteren in einer gespaltenen Welt, in der ihr euch verlieren könnt.

Im Folgenden will ich euch davon überzeugen, Arcane eine Chance zu geben und der Serie eure Zeit zu schenken. Ihr braucht keine Angst vor Spoilern zu haben, die wird es hier nicht geben.

Eine Story über Industrialisierung, die wie Game of Thrones erzählt wird

Arcane erzählt fantasievoll die Geschichte der Industrialisierung und eines Zweiklassensystems. In Piltover blüht die Ökonomie, durch Fortschritt und einer neu entdeckten Technologie, auf. Es ist sogar ein wissenschaftlicher Lehrstuhl in Piltover, der die größte Macht ausübt.

Doch es gibt einen Unterstadt-Distrikt namens Zhaun. Hier lebt der gern vergessene Abschaum. Hier ist das arbeitende Volk, das Piltover mit wertvollen Gütern beliefert. Kriminelle Banden treiben hier ihr Unwesen. Was hier blüht ist der Schwarzmarkt.

Piltover und Zhaun sind voneinander abhängig, aber das komplette Spiegelbild mit einer unfairen Verteilung des Reichtums.

Ihr taucht hier in eine Steampunk-Welt ein, in der ihr Zahnräder förmlich rattern hört und den Dampf auf eurer Haut spürt. Egal, ob wir uns in Piltover befinden, in der sich Luftschiffe zum Himmel emporheben. Oder ob wir in Zhaun sind, wo der Industrieschmutz von den Wänden tropft.

Arcane bietet einen fruchtbaren Boden für Konflikte, die Geschichten von Liebe, Hass, Missgunst, Sehnsucht und Intrigen erzählen. Im Zentrum stehen die sich einst liebenden Schwestern Jinx und Vi, welche durch einen schweren Schicksalsschlag auseinander getrieben werden. Zumindest glaubt man anfänglich, dass die beiden im absoluten Zentrum stehen.

Ab der zweiten Folge spalten sich jedoch die Handlungsstränge und andere Charaktere aus dem Universum von League of Legends bekommen Platz. Genau wie in Game of Thrones sind ihre Geschichten jedoch miteinander verknüpft und man merkt bereits in den ersten Folgen, dass alles auf einen großen, gemeinsamen Höhepunkt hinauslaufen wird.

Genau wie in Game of Thrones sind die Figuren dabei nicht einfach nur gut oder böse. Sie sind menschlich mit verschiedenen Facetten. Es gibt gute Gründe für die Charaktere, warum sie handeln wie sie handeln, was sie nahbar macht.

Wenn euch die Thematik anspricht, werdet ihr Arcane mögen. Dafür müsst ihr nichtmal vom Spiel League of Legends gehört haben. Was die Serie nämlich noch ziemlich stark macht: Alle Charaktere werden gleichwertig behandelt, egal ob sie aus dem Spiel kommen oder nicht. Sie haben einzigartige äußerliche Merkmale, eine Geschichte und einen echten Charakter.

Über die Autorin: Leya hat während ihres Studiums League of Legends gesuchtet. In einer Phase von 5 Jahren spielte sie fast täglich und sammelte gut über 1.000 Stunden in der MOBA. Natürlich war sie sofort neugierig auf Arcane. Aber das ist nicht alles. Leya hat sich schon als Kind am liebsten mit Geschichten beschäftigt und sich ständig selbst welche ausgedacht. Geschichten saugt sie bis heute auf und das über jedes Medium. So schaut sie, wenn sie nicht gerade zockt, viele Filme und Serien und beschäftigt sich mit den Hintergründen und der Entstehung besagter Geschichten.

Der Produktionswert ist unheimlich hoch

Jede Folge von Arcane dauert um die 40 Minuten, was dem Storytelling einen Tiefgang erlaubt, wie ihn viele Animationsserien nicht haben. Der Standard bei Animationsserien liegt bei 10 bis 20 Minuten, mit einigen Ausnahmen.

Ihr werdet im Moment keine Animationsserie finden, die optisch hochwertiger produziert ist. 2D- und 3D-Animation werden hier gemischt, was der Serie einen Look gibt, der für immer gut aussehen wird. Die einzige Animationsprouktion die einen vergleichbaren Stil hat ist der rührende Weihnachtsfilm Klaus (via Moviepilot).

Es wird mit Perspektive, Licht und Schatten, mit den unterschiedlichsten Farbtönen gespielt. Das Thema Kontrast ist für die Handlung wichtig und das wird immer wieder mit der Optik unterstrichen. Wenn ihr etwa irgendwo Neonfarben in der Serie entdeckt, ist das ein Zeichen dafür, dass die extravagante Jinx nicht weit sein kann.

Als ich die hochwertigen Trailer zur Serie sah, hatte ich die Befürchtung, dass nur die Trailer so beispiellos gut aussehen würden. Denn Riot, das Entwicklerstudio hinter League of Legends, hat eine lange Historie von hochwertig produzierten Musikvideos und Kurzfilmen. Viele Fans da draußen schreien deshalb schon seit Jahren nach einem Film oder einer Serie.

Für diese Produktionen arbeitete Riot Games schon oft mit dem französischen Animationsstudio Fortiche zusammen. Das ist genau das Studio, das etwa das virale Musikvideo POP/STARS von der fiktiven K-Pop-Band KD/A produzierte. Die Band besteht aus Charakteren aus League of Legends.

Das Musikvideo hat mittlerweile fast 450 Millionen (!) Aufrufe auf YouTube erreicht.

Eine komplette Serie ist bisher jedoch nicht im Portfolio enthalten. Weder bei Riot Games, noch bei Fortiche. Nach den ersten 4 Folgen Arcane sieht es aber ganz danach aus, dass sie das gemeistert haben. Meine Befürchtungen waren umsonst.

Das virale Musikvideo POP/STARS von der virtuellen LoL-Band K/DA wurde vom gleichen Studio produziert, das hinter Arcane steckt. Die Qualität der Animationen im Video ist auffällig hochwertig.

Fans von League of Legends werden oft freudig Jauchzen

Wer das Spiel League of Legends kennt, weiß, dass die Story und das Worldbuilding dahinter überhaupt keinen Sinn ergeben. Das liegt in der Natur des Games und Spiel-Genres.

Was ist LoL überhaupt? Seit 12 Jahren ist Seit 12 Jahren ist League of Legends kostenlos spielbar und gehört zum Genre Multiplayer-Online-Battle-Arena, kurz MOBA. Das Prinzip ist simpel. Ihr tretet immer wieder mit fünf Leuten gegen ein anderes Team, ebenfalls bestehend aus Fünf, an. Euer Ziel ist es, die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören. Dazu wählen alle im Team einen Charakter, mit einzigartigen Fähigkeiten, aus. Euer Charakter fängt mit so gut wie Nichts an. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr Gold, etwa durch das Töten von Gegnern oder Monstern. Das tauscht ihr gegen Gegenstände im Shop ein, die euren Charakter mächtiger machen.

Es werden immer wieder neue Charaktere ins Spiel eingeführt, die eine Hintergrundgeschichte haben. Die spielt an sich für das Game aber keine Rolle. Ich gehöre zu den Spielerinnen, die sich gerne die Geschichten hinter den Charakteren durchliest. Hier und da gibt es Überschneidungen und irgendwie leben sie in der gleichen Welt – das ist aber alles nicht zu vergleichen mit einem Spiel, in der die Story im Fokus steht.

Und genau das wird euch Arcane endlich geben! Es gibt eine zusammenhängende Story, die tatsächlich Sinn ergibt und dem Universum richtig Leben einhaucht. In Arcane wird die Lore einiger Charaktere verändert, was aber gut ist. Um Spoiler zu vermeiden, gehe ich da nicht im Detail darauf ein.

Ich versichere euch aber, dass die Charaktere ihrem Kern treu bleiben. Sie werden genau die Personen sein, wir ihr sie aus dem Spiel kennen und lieben (oder hassen) gelernt habt. Die Änderungen sind wichtig, damit die Geschichte funktioniert.

Die Geschichte funktioniert für sich alleinstehend, aber trotzdem musste ich immer wieder Jauchzen, wenn mein Fan-Herz getriggert wird. Immer wenn ein neuer Charakter aus League of Legends zu erkennen war. Wenn ein Poro in der Ecke sitzt. Wenn Jinx ihren Spielzeugaffen aufzieht. Es gibt so viele Momente.

Gerade Fans des Spiels lege ich die Serie besonders ans Herz.

Guckt Arcane

Nach den ersten 4 Folgen von Arcane möchte ich tiefer eintauchen. Jeden Handlungsstrang und jede Wendung habe ich mit Spannung verfolgt. Bei einigen Kampfszenen machte sich sogar Gänsehaut breit. Ich möchte wissen, wie sich die Figuren charakterlich weiterentwickeln und wohin ihr Weg sie führt.

Ich bin mir sicher, dass die Serie bis zum Schluss auf hohem Niveau bleiben wird. In den nächsten 3 Wochen werden immer zusammen 3 neue Episoden erscheinen. Die ersten 3 Folgen stehen euch jetzt auf Netflix zur Verfügung. Insgesamt werden wir also bei 9 Episoden landen – und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier das Ende erreicht ist, wenn die Serie ein Erfolg wird.

Das Universum von League of Legends ist gigantisch und Arcane hat bisher nur zwei Regionen abgedeckt. Hier ist noch viel Platz für Wachstum, in dem wir uns anderen Charakteren und Regionen widmen.

Ihr werdet zu diesem Zeitpunkt keine hochwertigere Animationsserie oder eine bessere Videospielverfilmung finden.

Guckt Arcane.