Ein Mitglied der Strohhutbande fehlt in emotionaler Szene der neuen Folge von One Piece, Fans wittern Verschwörung

In der Community gibt es schon länger einen Running Gag, dass Toei Animation, das Produktionsteam hinter dem Anime von One Piece, Sanji hassen würde. Nun hätten sie den ultimativen Beweis gefunden, den sie stolz auf Reddit präsentieren.

Was ist das für ein Beweis? In der allerersten Folge nach der großen Pause, die der Anime hatte, sind die Strohhüte ausgelassen am Feiern. Schließlich ankern sie bald vor der Insel Elban an, dem Land der Riesen.

Dabei weist Ruffy seinen Musiker Brook an, dass er ein Lied anstimmen soll. Jedes der 9 Mitglieder der Strohhutbande ist zu sehen, wie es ausgelassen feiert. Moment, 9 Mitglieder? Sind sie eigentlich nicht zehn Piraten?

Genau, denn bei dieser ausgelassenen und emotionalen Szene wurde Sanji einfach vergessen. Er ist nur am Anfang zu sehen, bevor das Lied angestimmt wird. Doch während Brook singt, wird er nicht einmal gezeigt.

Das ist für die Fans einfach nur ein weiterer Beweis, dass Toei Animation Sanji hassen würde, wie sie auf Reddit schreiben. Dieser Running Gag hat sich über Jahre hinweg aufgebaut.

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Sanji ist das meistgehasste Mitglied der Strohhutbande, meinen Fans.

Woher kommt dieser Running Gag? Wie einige in den Kommentaren erklären, hält sich seit Jahren hartnäckig das Gerücht, dass einer der Regisseure von Toei Animation Sanji nicht leiden könne.

Sie führen das darauf zurück, dass ein japanischer Regisseur es nicht sehen könne, wenn ein Franzose mit seinen westlichen Kampfkünsten einen japanischen Samurai-Schwertmann übertreffen würde. Dabei spielen sie auf die Rivalität zwischen Sanji und Zorro an.

Zudem gäbe es im Anime einige Stellen, die so nicht im Manga vorkommen würden und Sanji schwächer darstellen ließen, als er eigentlich ist. Ein Beispiel in den Kommentaren auf Reddit ist, dass Sanji bei Kämpfen öfter rumgeschleudert werden würde, als er es in der Originalfassung täte.

Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um eine unbestätigte Aussage aus der Fangemeinde. Es ist unklar, ob einer der Produzenten tatsächlich Sanji hasst. Zumindest können wir an Sanji ausmachen, dass der Anime von One Piece früher besser war: Der wichtigste Moment von Sanji zeigt, warum One Piece früher besser war