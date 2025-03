Der wichtigste Moment von Sanji zeigt, warum One Piece früher besser war

One Piece hat nach dem Zeitsprung zweifellos spannende Entwicklungen und grandiose Momente zu bieten, doch für MeinMMO-Autorin Esmeralda waren die Konflikte und die Dynamik der Charaktere vor dem Timeskip einfach deutlich stärker und besser.

One Piece begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Doch erst vor ein paar Jahren habe ich mich so richtig in der Welt von Mangaka Eiichiro Oda verloren. Einer meiner liebsten Arcs war schon damals der Alabasta-Arc, in der die Strohhüte Prinzessin Vivi halfen, ihr Königreich zu retten, und Ruffy seinen epischen Kampf gegen Sir Crocodile bestritt.

Was ich echt toll finde, ist, dass Crocodile später nicht einfach als „böser Bösewicht“ abgehakt wird, sondern in einem neuen Licht erscheint und Ruffy im Paramount War, einer gigantischen Schlacht, sogar gegen die Marine unterstützt.

Gerade solche vielschichtigen Entwicklungen machen für mich den besonderen Charme der Serie aus, und genau deshalb finde ich, dass One Piece früher besser war.

In diesem Artikel spreche ich von Pre- und Post-Timeskip. Damit sind die Arcs gemeint, die vor oder nach dem Zeitsprung von 2 Jahren stattgefunden haben.

Was macht Pre-Timeskip One Piece so besonders? Die frühen Arcs haben sich vor allem mit den persönlichen Geschichten der Strohhutpiraten beschäftigt. Da die Crew-Mitglieder nacheinander eingeführt wurden, bot das genug Raum, um ihre individuellen Hintergründe und Persönlichkeiten ausgiebig zu erkunden.

Arcs wie Arlong Park, Drum Island oder Enies Lobby lebten von dieser emotionalen Tiefe und machten nicht nur die Charaktere, sondern auch ihre Beziehungen untereinander zum Herzstück der Geschichte.

Gerade im Vergleich zur Post-Timeskip-Ära, in der der Fokus stärker auf politische Konflikte und dem übergreifenden Plot liegt, also wie man jetzt genau die letzte Insel und damit auch das One Piece erreichen kann, stechen diese frühen, Charakter-getriebenen Geschichten besonders hervor.

Ein gutes Beispiel ist der Enies-Lobby-Arc, der direkt nach Water 7 spielt und in dem es um Robins Entführung durch die Weltregierung geht (Pre-Timeskip). Wenn man diesen Arc dem Whole Cake Island Arc (Post-Timeskip), der nach Zou spielt und in dem Sanji ebenfalls entführt wird, gegenüberstellt, dann werden die Unterschiede in der Story vor und nach dem Zeitsprung deutlich.

Während beide Arcs emotionale Momente bieten, zeigt sich an diesem Vergleich gut, warum One Piece damals um einiges interessanter und packender gewesen ist.

Sanji vs. Robin: Ein Vergleich der emotionalen Höhepunkte

Warum wirkt Enies Lobby stärker? Der Whole-Cake-Island-Arc, der Sanjis Vergangenheit und seine Familie in den Mittelpunkt stellt, hat definitiv einige bewegende Momente. Doch trotz starker Szenen fehlt dem Arc meiner Meinung nach der langfristige Einfluss, den zum Beispiel Robins Entwicklung im Enies-Lobby-Arc hatte.

Der Plot von Enies Lobby entwickelt sich organisch aus Water 7 heraus. Alles, was in diesem Arc passiert, ist direkt miteinander verwoben und steigert sich kontinuierlich bis zum Höhepunkt. Hier einige zentrale Punkte:

Lysop verlässt die Crew , weil er sich nutzlos fühlt, was Ruffy als Kapitän in eine schwierige Lage bringt.

, weil er sich nutzlos fühlt, was Ruffy als Kapitän in eine schwierige Lage bringt. Zorro erinnert Ruffy daran, dass ein Kapitän Verantwortung hat , wodurch der Konflikt zwischen Lysop und Ruffy nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann.

, wodurch der Konflikt zwischen Lysop und Ruffy nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann. Robin wird entführt , nachdem sie sich geopfert hat, um die Crew zu schützen.

, nachdem sie sich geopfert hat, um die Crew zu schützen. Die Strohhüte ziehen als geschlossene Einheit in die Schlacht , um Robin zurückzuholen.

, um Robin zurückzuholen. Lysop kehrt als Sogeking zurück , weil er sich für seine Freunde einsetzen will, ohne seinen Stolz direkt aufzugeben.

, weil er sich für seine Freunde einsetzen will, ohne seinen Stolz direkt aufzugeben. Die Strohhüte erklären der Weltregierung den Krieg, indem sie die Flagge verbrennen.

Jede dieser Entwicklungen hängt eng miteinander zusammen und verstärkt die emotionale Wirkung des Arcs.

Whole Cake Island – ein guter Arc, aber weniger kohärent

Was waren wichtige Ereignisse in Sanjis Arc? Im Vergleich zu Enies Lobby fühlt sich Whole Cake Island oft fragmentierter an. Sanjis Konflikt beginnt zwar schon leicht in Zou, aber der Übergang wirkt abgehackt.

Die Crew ist aufgeteilt, und obwohl Sanjis persönliche Geschichte berührt, fehlt die gleiche enge Verzahnung zwischen Plot und Crew-Mitgliedern wie in Enies Lobby:

Sanji soll zwangsverheiratet werden . Genau wie Robin damals wird auch er erpresst – diesmal durch die Drohung gegen Zeff, seinen Ziehvater. Ironischerweise war er selbst damals an Robins Rettung beteiligt, doch nun tappt er in die gleiche Falle, als hätte er nichts aus Enies Lobby gelernt.

. Genau wie Robin damals wird auch er erpresst – diesmal durch die Drohung gegen Zeff, seinen Ziehvater. Ironischerweise war er selbst damals an Robins Rettung beteiligt, doch nun tappt er in die gleiche Falle, als hätte er nichts aus Enies Lobby gelernt. Die Strohhüte teilen sich auf und verfolgen parallele Ziele. Anders als bei Enies Lobby, sind die Strohhüte diesmal aufgespalten. Eine Gruppe infiltriert Whole Cake Island, während eine andere das Schiff bewacht. Ihre Ziele sind, Sanji zurückzuholen, aber auch das Road-Porneglyph von Big Mom zu stehlen.

Anders als bei Enies Lobby, sind die Strohhüte diesmal aufgespalten. Eine Gruppe infiltriert Whole Cake Island, während eine andere das Schiff bewacht. Ihre Ziele sind, Sanji zurückzuholen, aber auch das Road-Porneglyph von Big Mom zu stehlen. Ruffy schwört, Sanji nicht aufzugeben. Im Gegensatz zu Enies Lobby, wo die gesamte Crew geschlossen hinter Robin steht, ist es hier nur Ruffy, der auf Sanji wartet und ihm seine Loyalität beweist.

Während der ikonische Moment in Enies Lobby („SAG, DASS DU LEBEN WILLST!“) die gesamte Crew mit einbindet, ist Sanjis emotionaler Wendepunkt ein persönlicher Moment nur zwischen ihm und Ruffy.

Fazit: Die Stärke von One Piece lag immer in den persönlichen Verbindungen.

Was ist das Fazit? Im Vergleich zu Robins Arc wirkt Sanjis Arc in Whole Cake Island fast wie eine abgeschwächte Wiederholung. Als Ruffy Sanji dazu drängt, die Wahrheit über seine Gefühle zu offenbaren – ähnlich wie damals bei Robin –, gesteht Sanji schließlich, dass er zur Sunny, dem Schiff der Strohhutbande, und der Crew zurückkehren möchte.

Auch wird mit jedem Arc deutlicher, dass sich seit dem Timeskip die Dynamik der Geschichte drastisch verändert hat. One Piece scheint immer mehr in den Bereich von politischen Kämpfen zu rücken und es geht zunehmend nur noch um Konflikte zwischen großen Machtstrukturen, wie den Kaisern und den Königreichen.

Während diese Konflikte ohne Zweifel beeindruckend sind, fehlt es ihnen dennoch oft an der emotionalen Intensität, die die frühen Arcs auszeichneten. Ich, für meinen Teil, hätte es schöner gefunden, wenn Sanji statt einer zweiten Backstory vielleicht einen Hinweis auf sein persönliches Ziel, das „All Blue“, bekommen hätte. Denn seit Water 7 ist er dem legendären Meer noch keinen einzigen Schritt näher gekommen, was eigentlich echt schade ist.

Während sich die Strohhüte auf ihre letzten großen Kämpfe vorbereiten, tauchen immer wieder alte Widersacher auf. Ein früherer Feind der Crew hat nun endlich ein Update bekommen: One Piece verrät, was aus einem großen Feind der Strohhutpiraten wurde