One Piece: Was wurde eigentlich aus den Agenten der Baroque-Firma?

Der nächste große Feind in Staffel 2 der Live-Action-Adaption von One Piece ist die Baroque-Firma. Dank des Mangas wissen wir sogar, was aus jedem der einzelnen Agenten geworden ist.

Achtung, Spoiler: Solltet ihr den Manga noch nicht kennen, sondern nur die Live-Action-Serie schauen, sind hier krasse Spoiler für euch.

Wer ist die Baroque-Firma? Bei der Organisation werden die Kämpfer in Zahlen unterteilt, an die ein „Mister“ vorgestellt wurde. Mister 0, also Sir Crocodile, ist der Anführer der Firma. Die Firma teilt sich in folgende Mitgliederränge auf:

Officer Agents (Mister 0 bis Mister 5)

Billions (Mister 6 bis Mister 12)

Millions (freie Mitarbeiter)

Unluckies (Nachrichtendienst und Bestrafungskommando der Billions/Millions)

Jeder ranghöhere Mitarbeiter bekommt eine Partnerin an die Seite gestellt, die nach einem Feiertag benannt wurde. Im Falle von Sir Crocodile ist es Miss Bloody Sunday, die später als Nico Robin der Strohhutbande beitritt. Die einzige Ausnahme ist Mister 2, da er als Transvestit beide Ränge gleichzeitig einnimmt. Viele von ihnen besitzen zudem eine Teufelskraft.

Auch im Remake von One Piece wird die Baroque-Firma wieder zu sehen sein:

Die Baroque-Firma verfolgt das Ziel, Sir Crocodile zu mehr Macht zu verhelfen. Er möchte der König der Piraten werden. Doch durch ein Aufeinandertreffen der Strohhutpiraten und der kriminellen Organisation wird die Firma zerschlagen. Dank des Mangas wissen wir, was die einzelnen Agenten heute noch so machen.

Die Baroque-Agenten leben ein normales Leben

Was wurde aus den Baroque-Agenten? Mittlerweile ist die Baroque-Firma aufgelöst. Einige Charaktere treffen später noch auf die Strohhutbande, doch selbst bei einigen anderen Agenten sehen wir, was aus ihnen wird.

Sir Crocodile hat nach dem Zerschlagen seiner Firma viel erlebt. Ihm wurde der Status als Samurai der Meere aberkannt und er wurde von der Marine gefangengenommen. Im Gefängnis Impel Down schließt er sich jedoch Ruffy an und kann ausbrechen. Er gründet zusammen mit Mihawk und Buggy die Cross Guild. Seine Partnerin ist heute Teil der Strohhutbande.

Mister 1 ist immer noch ein treuer Begleiter von Sir Crocodile. Seine Partnerin, Miss Doublefinger, hat sich dagegen für ein friedliches Leben entschieden. Zusammen mit Mister 4, Mister 5, Miss Goldenweek, Miss Merry Christmas und Miss Valentine eröffnet sie das New Spiders Café, ein legales Geschäft.

Das New Spiders Café nach seiner Wiedereröffnung.

Mister 2 und Mister 3 sind jedoch anders verblieben. Mister 2 lebt mittlerweile auf Level 5.5 des Impel-Down-Gefängnisses und ist dort die Königin des Transenreiches. Mister 3 ist dagegen mit Buggy verblieben und nun ebenfalls Teil der Cross Guild.

Es gibt mehrere Charaktere aus One Piece, die plötzlich nicht mehr in der Hauptstory auftauchen. Doch Eiichiro Oda, der Schöpfer des Mangas, hat sie nicht vergessen. Er klärt regelmäßig auf, wie es den Personen heute geht. So auch bei Enel: One Piece: Was wurde eigentlich aus Enel? So geht es dem Donnergott heute