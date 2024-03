One Piece: Was wurde eigentlich aus Enel? So geht es dem Donnergott heute

Enel war einer der ikonischsten Gegner, mit denen es Ruffy in One Piece zu tun bekam. Er herrschte als selbst ernannter Gott über Skypiea. Doch die Strohhutbande beendete seine Herrschaft, indem Ruffy ihn besiegte. Doch wusstet ihr, dass Enel gar nicht tot ist und sich seinen größten Traum erfüllt hat?

Was für einen Traum hatte Enel? Enel wollte den Mond erreichen, den er auch aus „Fairy Vearth“ bezeichnet. Zu diesem Zweck ließ er eine massive Arche namens Maxim anfertigen. In seiner Heimat gab es nämlich die Legende, dass sich dort das legendäre Land befindet.

Dadurch, dass Enel von der Donner-Frucht gegessen hat, kann er die Arche mit Energie versorgen. Mit der elektrischen Energie ist es für die Arche sogar möglich, durch das Weltall zu fliegen. Die Arche wurde nämlich zu einigen Teilen aus dem Gold der Ruinen von Shandora gefertigt, das die Elektrizität weiterleiten soll.

Nach dem Kampf gegen Ruffy sieht es zunächst so aus, dass Enel besiegt und die Arche zum Großteil zerstört wurde. Doch dank der Cover-Stories des Mangas von One Piece wissen wir, dass Enel es irgendwie geschafft hat, mit der Arche zum Mond zu fliegen.

Enel landet auf dem Mond und wird der neue Herrscher

Wie geht es Enel auf dem Mond? Enel begegnet kurz nach der Landung einem Automata namens First Lieutenant Spacey. Bei den Automata handelt es sich um kleine Wesen, die auf der Erde erschaffen wurden. Doch ihr Schöpfer verschluckte sich, als er eine Explosion auf dem Mond beobachtete, und verstarb.

Deshalb bestiegen die Automata Ballons, um zum Mond zu fliegen. Sie wollten an denjenigen Rache nehmen, die für die Explosion verantwortlichen waren. In der Gegenwart bittet Spacey Enel um Hilfe, denn die Automata wurden von Weltraumpiraten angegriffen. Enel hilft den kleinen Wesen und besiegt die Piraten im Nu.

Enel stellt später fest, dass es auf dem Mond eine antike Stadt namens Birka gibt. Sie heißt genauso wie die Himmelsinsel, von der der selbsternannte Donnergott stammt. Die damaligen Bewohner waren technologisch fortgeschritten und nutzten die Automata, um ihr Leben zu erleichtern.

Kurz darauf schockt Enel die alten Ruinen und versorgt somit einige der bislang ruhenden Automata mit Energie. Die wiedererweckten Automata bedanken sich bei Enel.

Aus alten Zeichnungen an der Wand entnimmt Enel, dass die Mond-Bewohner die Vorfahren der Personen sind, die in Skypiea, Shandora und dem Birka auf der Erde leben. Sie mussten den Mond verlassen, weil die Ressourcen zur Neige gingen. So ließen sie die Automata schweren Herzens auf dem Mond zurück.

Enel realisiert, dass ihm nun der gesamte Mond mit den Automata als Untertanen gehört. Deshalb beschließt er, fortan auf dem Mond zu leben und dort sein neues Reich aufzubauen. Somit wird er der Strohhutbande wohl nicht mehr begegnen und es ist unwahrscheinlich, dass er jemals wieder in One Piece auftauchen wird.

