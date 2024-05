Dragon Ball hat den Mangaka von One Piece so fasziniert, dass er wochenlang nur ein Detail geübt hat

Akira Toriyama, der Mangaka von Dragon Ball, hat mit seinem Werk viele Nachfolger inspiriert. Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, konnte Toriyama zu seinen Lebzeiten ein großartiges Kompliment machen. Er war nämlich von zwei Zeichnungen so begeistert, dass er daraufhin immer wieder die gleichen Körperpartien gezeichnet hat.

Um welche Zeichnungen geht es? In einem Interview aus 2001, das in One Piece Color Walk Nummer 1 veröffentlicht wurde, macht Oda seinem Mentor ein großes Kompliment. Er habe nämlich noch nie so gute Hände und Achselhöhlen wie in Dragon Ball gesehen.

Es gab zwei Szenen, von denen Oda besonders begeistert war:

Tao Bai Bai, ein professioneller Auftragsmörder, wirft eine Säule in die Luft, um auf ihr durch die Gegend zu reisen. Seine Hände, die die Säule tragen und werfen, haben Oda schwer begeistert.

Ranfan ist eine menschliche Kämpferin und nimmt am 21. Großen Kampfsportturnier teil. Sie wendet dabei eine kuriose Taktik an, um ihren Gegner zu besiegen: Sie zieht sich bis auf die Unterwäsche aus, um den Gegner zu verwirren. Oda hat sich in dieser Szene besonders für ihre Achselhöhlen interessiert.

Der Mangaka von One Piece sagte, dass ihn vor allem die Hände und Achselhöhlen in Dragon Ball geschockt hätten, weil sie so gut gezeichnet waren. Toriyama sei die erste Person für ihn gewesen, die diese Körperpartien gut gezeichnet habe.

Die Hände und Achseln in One Piece haben wir also Dragon Ball zu verdanken. Überzeugt euch selbst mit dem folgenden Video:

Der One-Piece-Schöpfer zeichnete nur noch Hände und Achselhöhlen

Was war die Folge? Oda zeichnete daraufhin nur noch Achselhöhlen und Hände. Wahrscheinlich haben wir es Toriyama zu verdanken, dass die Hände und Achseln in One Piece so gut geworden sind. Dadurch konnte Oda den Charakteren sogar ärmellose Kleidung anziehen, ohne sich Gedanken um das Zeichnen der Achseln zu machen.

Ein Tweet von PiccoDamayonaiz zeigt eine der beiden Szenen, von der Oda so begeistert war:

Wie reagierte Toriyama auf das Kompliment? Der Dragon-Ball-Schöpfer ging zunächst gar nicht auf das Kompliment ein, sondern vielmehr auf einen neckischen Hinweis von Oda. Der Mangaka von One Piece erwähnte nämlich, dass Toriyama eine Menge seiner Charaktere vergessen habe.

In früheren Interviews gab Toriyama selbst zu, dass er Charaktere wie Lunch völlig vergessen habe. Er schrieb ihr deshalb zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Ende. Auch Charaktere wie Yajirobi sind zeitweise spurlos verschwunden, weil Toriyama sie offenbar vergessen hat.

Toriyama verteidigte sich in dem Interview, dass Tao Bai Bai gar kein so wichtiger Charakter gewesen sei. Allerdings konnte er sich noch während des Interviews daran erinnern, dass er ihn zumindest gezeichnet hat.

So oder so zeigt das Interview, wie nahe sich Oda und Toriyama gestanden haben. Außerdem bekommen wir dadurch einen Eindruck davon, wie sehr Toriyama mit dem Manga zu Dragon Ball weitere Shonen-Geschichten beeinflusst hat. Und sei es nur durch Hände und Achseln.

