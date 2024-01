Der wohl stärkste Mensch in Dragon Ball wurde offenbar einfach vergessen

Vermutlich wird er keinen großen Auftritt mehr im Anime haben. Es ist bekannt, dass Akira Toriyama die ein oder andere Sache vergisst und sie deshalb nicht mehr in Dragon Ball einbaut. So könnte er auch Yajirobi vergessen haben: Wusstet ihr, dass Son Goku einen Feiertag in Japan hat? 5 Fakten zu Dragon Ball

Was macht Yajirobi aktuell? Der Ex-Ronin ist immer noch im Turm von Meister Quitte beheimatet. In Dragon Ball Super ist zu sehen, wie er Muten Roshi beim Training für das Turnier der Kraft hilft.

Wieso soll er der stärkste Mensch sein? Son Goku erwähnt gegenüber Yajirobi, dass er der stärkste Mensch sei, den Son Goku je getroffen habe. Yaijirobi wird noch nach Muten Roshi, Krillin und Yamchu eingeführt. Son Goku ist also schon all diesen Personen begegnet, als er Yajirobi das Kompliment macht.

