Ich hätte nie gedacht, wie viel angenehmer ein kabelloser Staubsauger ist – Schnappt euch jetzt ein Top-Modell von Dyson im Angebot

Das Modell ist das Leichteste im Sortiment von Dyson und verfügt über massenhaft praktische Features.

Es gibt einen guten Grund, weshalb das Wort “Arbeit” in “Hausarbeit” steckt. So richtig Spaß macht das Saubermachen nur selten. Der Dyson V12 Detect Slim Absolute kommt immerhin nah dran und sorgt zudem dafür, dass ihr schnell damit fertig seid.

Bei MediaMarkt sind gerade verschiedene Produkte anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer im Angebot. Dazu gehört eben euch der V12 Detect Slim Absolute von Dyson. Der kabellose Staubsauger kostet regulär 699€. Aktuell ist er allerdings schon für nur 499€ zu haben. Ihr spart also satte 200€, die ihr beispielsweise in zwei Deutschlandtrikots investieren könnt!

Das macht die Staubsauger von Dyson so praktisch

Natürlich stellt Dyson auch “klassische” Staubsauger her, besonders interessant und beliebt sind aber die kabellosen Modelle. Diese funktionieren mit einem eingebauten Akku, der über eine Ladevorrichtung an der Wand aufgeladen werden kann. Die Vorteile davon sind klar:

Hohe Flexibilität: Durch den Akku seid ihr nicht mehr an die Länge des Kabels oder die Positionierung von Steckdosen angewiesen. So könnt ihr auch entspannt euer Auto aussaugen.

Sehr praktisch: Ein Stilsauger ist deutlich schneller hervorgeholt, wenn es nur um einen kleinen Bereich geht. Nach dem Essen kurz unter dem Tisch saugen wird so ganz schnell zur Routine.

In jede Ecke: Ein weiterer Vorteil ist, dass solche Staubsauger oft deutlich leichter und kompakter sind. So lässt es sich auch problemlos auf Schränken oder in schwer erreichbaren Ecken saugen.

Durch das clevere Design kommt ihr ganz bequem in jede Ecke.

Natürlich ist Staubsauger nicht gleich Staubsauger und so macht auch der Dyson V12 Detect Slim Absolute einiges anders als andere Modelle. Hier die wichtigsten Fakten:

Besonders leicht: Mit nur 2,2kg handelt es sich hier um Dysons leichtesten kabellosen Staubsauger.

Gut ausgestattet : Der V12 Detect Slim Absolute wird mit fünf verschiedenen Düsen geliefert, sodass ihr wirklich für alles gewappnet seid.

Starke Ausdauer: Bis zu 60 Stunden höchste Saugkraft verspricht der Sauger von Dyson. Ob das für eure Villa ausreicht?

