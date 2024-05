Zombiehorden und Hammergrafik: Dieses Endzeit-Spiel sollte jeder Postapokalypse-Fan gespielt haben – jetzt günstig bei Amazon

Schnappt euch bei Amazon das atemberaubende Endzeit-Spiel Days Gone im Angebot. Eine intensive und brutale Erfahrung.

Days Gone ist ein Third-Person-Spiel, dass euch in eine gnadenlose Welt hineinwirft. Nichts wird euch geschenkt und überall lauert der Tod. Was würdet ihr machen, wenn die Welt plötzlich aus den Fugen gerät und so gut wie keinem mehr zu trauen ist? Dieses Spiel erzählt eine knackige Geschichte und kann für mich persönlich locker bei The Last of Us mithalten. Ganz unter uns, ich finde dieses Spiel sogar besser. Schnappt es euch bei Amazon für 13% weniger und startet in ein aufregendes Abenteuer.

Darum ist das Endzeit-Spiel so immersiv

Days Gone hatte am Anfang einige Bugs und tat sich schwer. Ich habe es vor einigen Jahren erstmalig auf der PS4 gespielt und es hat häufig geruckelt. Einerseits wundert es mich im Nachhinein nicht, bei dieser großen und detailreichen Welt. Auf dem PC und heutzutage auch auf der PS5 ist dieses Spiel eine völlig neue Erfahrung und läuft reibungslos.

Ihr schlüpft in die Haut des Protagonisten Deacon St. John, dessen Charakteristik alles andere als langweilig ist. Gemeinsam kämpft ihr euch mit dessen Freund Boozer durch diese Welt. Ein Virus hat unzählige Menschen in Freaker verwandelt, ähnlich wie Zombies, die auf der Jagd nach Menschen sind. Durch diversen Mutationsformen bekommt ihr sogar eine abwechslungsreiche Vielfalt an Gegnern.

Ein atmosphärisches Erlebnis

Das absolute Highlight stellen die Horden dar, denen ihr anfangs lieber nicht begegnen solltet. Diese Horden bestehen aus Hunderten von Freakern, die wie verrückt auf euch losstürmen, wenn sie euch entdecken. Nur mit Finesse, wie Nutzung der Umgebung und nützlichen Gadgets, könnt ihr diese Masse an Gegnern besiegen.

Es gibt aber auch Kannibalen, Banditen und noch so viel mehr Abschaum in dieser gnadenlosen Welt. Ihr werdet es merken, wenn ihr mit eurem Bike durch die Gegend fährt und euch plötzlich ein Seil vom Bike haut, dass ihr nicht gesehen habt.

Days Gone besitzt interessante Waffen und Mechaniken

Im Laufe des Spiels könnt ihr allerlei Waffen verbessern, finden und weiterentwickeln. Außerdem findet ihr Stationen, wobei ihr eure Konzentration oder Gesundheit steigern könnt.

Ein heftiges Endzeit-Spiel

Manche Survival-Aspekte sind grob vorhanden, wie das Suchen nach Benzin, damit ihr nicht plötzlich mit eurem Bike irgendwo stehen bleibt. Dies ist besonders am Anfang noch etwas nervig, weswegen ihr euch schnell einen größeren Tank anschaffen solltet. Und ja, ihr könnt auch euer Bike upgraden.

Es ist sogar möglich, Freaker in feindliche Menschenlager zu locken und manchmal erledigt sich die Arbeit von selbst.

Eine intensive Handlung

In der Geschichte geht es um Trauer, Hass, Freundschaft und Liebe. Manche Dinge sind zwar ein wenig vorhersehbar, aber dann kommt es wieder völlig anders und ihr steht mit offenem Mund da. Ich selbst war ab der ersten Hälfte erstaunt, dass höchstselbst wie ein Finale wirkte. Jedoch wurde das Ende nochmal völlig übertroffen.

Eine detailreiche Welt

Manche Aufgaben sind ein wenig repetitiv, aber im Großen und Ganzen ist die Welt glaubwürdig, grafisch wunderschön und auch das Gameplay macht viel Spaß. Für mich ist Days Gone in vielerlei Hinsicht besser als The Last of Us. Falls ihr dieses Abenteuer bisher ignoriert habt, gebe ich euch eine sichere Empfehlung raus.

