Fast 1200€ günstiger: 4K-OLED-TV von LG kostet bei Amazon jetzt nur knapp die Hälfte!

Schnappt euch bei Amazon den 4K-OLED-TV, um völlig neue Seherfahrungen zu erleben. Dieses Angebot ist bei Amazon befristet.

Dieser 55 Zoll große TV gewährt euch die Stärken der aktuellen Technologien rund um OLED und vielen weiteren Features. Jedes atemberaubende Blockbuster-Spiel wie Last of Us oder Ghost of Tsushima sieht auf diesem Fernseher einfach unvergesslich aus. Wartet nicht lange und spart fast 1200€.

Ein traumhafter 4K-OLED-TV

Der Fernseher beschert euch eine außergewöhnliche Bildqualität, was zum einen an der starken OLED-Technologie liegt. Aber auch die 4K-Auflösung und der α9 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Picture Pro versüßen euch jeden Film- oder Spielaugenblick. Wenn ihr in Ghost of Tsushima durch die schönen Landschaften reitet und die Kirschblüten durch die Gegend schweben, fühlt sich aufgrund der Qualität dieses TVs alles umso magischer an.

Er ist mit dem webOS 23 Betriebssystem ausgestattet, wodurch ihr auf unzählige Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ zugreifen könnt. Dank LG ThinQ AI und AI Concierge könnt ihr den Fernseher gemütlich per Sprachbefehl steuern.

Der 4K-OLED-TV verschafft euch denkwürdige Erinnerungen

Dieses Gerät unterstützt NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync, weswegen euch unmittelbare Spielerlebnisse garantiert sind. Der TV schafft sogar 120Hz, weswegen ihr auf aktuellen Current-Gen-Konsolen sogar viele Spiele noch flüssiger genießen könnt. Beachtet aber, dass nicht viele Spiele diese Auflösung unterstützen, vor allem nicht große Blockbuster-Spiele, die sehr viel Leistung benötigen.

Der Fernseher verfügt über AI Acoustic Tuning für optimierten Klang und beschert euch somit eine immersive Audioerfahrung. Die Brightness Booster-Funktion passt die Helligkeit eures Bildschirms automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, damit euere Seherfahrung intensiver denn je ist.

Mehr Angebote

