Diese Bluetooth-Box von JBL kann wirklich jeder gebrauchen – bei Amazon ist sie gerade günstig zu haben

Wer Sommer und Sonne hat, braucht eigentlich nur noch gute Musik. Und die liefert die beliebte JBL Flip Essential 2 im Amazon-Angebot!

Die Tage werden wieder länger und das Wetter besser. Das bedeutet natürlich auch, dass wir endlich wieder mehr Zeit im Garten, am See und generell draußen verbringen können. Mit einer Bluetooth-Box habt ihr eure Lieblingsmusik immer dabei und startet überall eure eigene Party.

Bluetooth-Box von JBL im Amazon-Angebot

Die Auswahl an Boxen ist dabei wirklich riesig. Vom blechernen Mini-Lautsprecher bis zur ohrenbetäubenden Boom-Box in Konzertqualität ist dabei so ziemlich alles dabei. Die JBL Flip Essential 2 ist eine starke Lösung für alle, da sie guten Sound mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis kombiniert.

Mit der Bluetooth-Box ist Musik euer ständiger Begleiter.

Die Bluetooth-Box ist schick und kompakt, wodurch sie in jede Tasche passt, ohne zu viel Gewicht mitzubringen. Aber auch sonst bietet das Modell ein paar erstklassige Features:

Klein, aber oho: Gerade für die kompakte Größe bietet die Box einen atemberaubend guten Klang. Schuld daran ist der JBL Original Pro Sound, der euch tiefe Bässe und raumfüllenden Musikgenuss ermöglicht.

Stundenlanger Spaß: Der Akku der JBL Flip Essential 2 verspricht knapp 10 Stunden durchgehenden Musikgenuss. So könnt ihr die Party schon am Nachmittag starten und bis in die Morgenstunden durchfeiern.

Auf alles vorbereitet: JBL setzt bei der Box auf wasserdichtes IXP7-Material und liefert so einen cleveren Lautsprecher, der euch wirklich überall hin begleitet und auch am Strand eine gute Figur macht.

Aufgeladen wird die Flip Essential 2 ganz einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Die Übertragung funktioniert dann komplett kabellos. Ihr könnt zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig verbinden und so eure Musik von verschiedenen Geräten aus steuern.

