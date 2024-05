Ultrawide-Monitor mit 200Hz zum Minipreis bei Amazon: Eignet sich perfekt für die kommende Erweiterung von Elden Ring

Der 30 Zoll große Ultrawide-Monitor reißt euch durch die Curved-Form ins Geschehen hinein. Nutzt das befristete Amazon-Angebot.

Ihr wollt eure alten und neuen Spieler immersiver denn je erleben? Dann habt ihr einen der besten Bildschirme in diesem Preis-Leistungs-Bereich gefunden. Für nur knapp über 200€ bekommt ihr so viele denkwürdige Momente, dass jeder Cent zählt. Vergisst nicht – das Amazon-Angebot ist befristet, also wartet nicht zu lange.

Häufig gestellte Fragen Was ist eine WFHD-Auflösung? WFHD steht für „Wide Full HD“ und bezieht sich auf eine Auflösung von 2560 x 1080 Pixeln. Diese Auflösung bietet euch mehr horizontale Pixel als herkömmliche FHD-Auflösungen (1920 x 1080 Pixel) und ermöglicht euch ein breiteres Sichtfeld beim Betrachten von Inhalten auf einem Bildschirm. Was macht Ultrawide-Monitore so besonders? Ultrawide-Monitore zeichnen sich durch ihr breiteres Seitenverhältnis im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren aus. Anstatt des üblichen 16:9-Verhältnisses bieten Ultrawide-Monitore ein Seitenverhältnis von 21:9 oder sogar noch breiter. Durch die größere horizontale Bildfläche erhaltet ihr mehr Platz für Multitasking und könnt besser arbeiten. Außerdem könnt ihr euch noch besser in Ego-Shootern konzentrieren oder euch noch eindrücklicher in jede Spielwelt hineinziehen lassen.

Der Ultrawide-Monitor verändert alles

Kennt ihr das Gefühl oder den Drang, eines eurer liebsten Abenteuer in einem völlig neuen Glanz zu erleben? Dann solltet ihr etwas tun, um dieses Gefühl zu stillen.

eines eurer liebsten Abenteuer in einem völlig neuen Glanz zu erleben? Dann solltet ihr etwas tun, um dieses Gefühl zu stillen. Mit diesem 200Hz-Bildschirm könnt ihr in Online-Spielen wie Valorant oder Rainbow Six Siege so richtig aufräumen. Nutzt jeden reaktionsschnellen Vorteil und seid jedem Gegner überlegen. Durch 1ms MPRT bekommt ihr zusätzlich eine außergewöhnliche Reaktionszeit, ohne störende Bewegungsunschärfe.

wie Valorant oder Rainbow Six Siege so richtig aufräumen. Nutzt jeden reaktionsschnellen Vorteil und seid jedem Gegner überlegen. Durch 1ms MPRT bekommt ihr zusätzlich eine außergewöhnliche Reaktionszeit, ohne störende Bewegungsunschärfe. Das Ultra-Wide 21:9 Format mit einer Auflösung von 2560×1080 und einem R1500 Curved-Bildschirm sorgt für ein breites Sichtfeld und eine eindrückliche Spielerfahrung. Wenn ihr Elden Ring spielt, werdet ihr glauben, selbst in dieser gnadenlosen Spielwelt zu stecken. Fühlt jeden Augenblick hautnah mit, wenn ihr dem Angriff eines mächtigen Bosses ausweicht. Spürt darauf den siegreichen Gegenschlag, wenn ihr anstürmt und euer Können beweist.

Der Ultrawide-Monitor ist außergewöhnlich

Die gebogene Form zieht euch in jede Spielwelt tiefer hinein, sei es The Witcher 3 – das berüchtigte Hexer-Abenteuer oder Dying Light 2: Stay Human – eines der besten Endzeitspiele.

sei es – das berüchtigte Hexer-Abenteuer oder – eines der besten Endzeitspiele. Er unterstützt FreeSync-Technologie, die Tearing und Ruckeln reduziert, um euch ein flüssiges Gameplay zu gewährleisten. Mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen könnt ihr den Monitor einfach mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden.

Mehr Angebote

Hier findet ihr allerlei Gaming-Zubehör, schnelle SSDs, mächtige Grafikkarten und robuste Mainboards. Wir halten ständig für euch nach genialen Angeboten Ausschau. Also riskiert regelmäßig einen Blick auf unsere Deals-Seite, denn es könnte sich ein heißes Angebot in unserer Liste befinden, das ihr nicht jeden Tag erblickt.