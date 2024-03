One Piece: Der ehemalige Schurke Mr. 2 wurde zu Ruffys Freund – Doch was wurde eigentlich aus ihm?

Viele kennen Bon Curry (oder auch Bentham) als Mr. 2 aus der Baroquefirma. Im Laufe von One Piece änderte er jedoch seine Meinung und wurde vom Feind zum Freund. Die Freundschaft mit Ruffy ging sogar so weit, dass er sich für den Strohhutpiraten aufopferte. Doch wie geht es ihm heute?

Wieso wurde aus Mr. 2 ein Freund? Schon bei der ersten Begegnung entstand so etwas wie eine Freundschaft zwischen Mr. 2 und der Strohhutbande. Er geriet durch ein Unglück auf das Schiff der Piratenbande und hatte eine Menge Spaß mit ihnen.

Doch Mr. 2 war eigentlich ein Agent der Baroquefirma, die Sir Crocodile unterlag. Dabei handelte es sich um einen Schurken, der die Königsfamilie stürzen wollte. Die Strohhutbande wollte das verhindern. Deshalb musste Mr. 2 die Strohhutbande bekämpfen, als sie in Alabasta aufeinandertrafen. Dort lieferte er sich mit Sanji ein Kick-Duell, das der blonde Pirat für sich entscheiden konnte.

Selbst am Ende des Kampfes blieb Sanji cool und bedankte sich für den fairen Kampf. Mr. 2 revanchierte sich: Er rettete die Flying Lamb vor der Beschlagnahmung durch die Marine. Damit die Strohhutbande fliehen konnte, stellte er sich sogar der Marine entgegen.

Mr. 2 ist nun eine echte Königin

Wie hat er sich für Ruffy geopfert? Bon Curry verlor den Kampf gegen die Marine und landete in Impel Down, einem Hochsicherheitsgefängnis. Auch Ruffy führte sein Weg hierher und die beiden schlossen sich zusammen, um gemeinsam zu fliehen.

Damit Ruffy fliehen konnte, musste Bon Curry zurückbleiben. Mit der Kraft seiner Transen-Frucht verwandelte er sich in Magellan, dem Befehlshaber in Impel Down. Er wies seine Untergebenen an, das Tor der Gerechtigkeit zu öffnen, damit der Strohhut entkommen konnte.

Doch plötzlich stand Mr. 2 dem echten Magellan gegenüber. Sichtlich unerfreut fragt er Bon Curry, ob er irgendwelche letzten Worte hätte. Dieser antwortete, dass er nichts bereuen würde. Da Magellan ein äußerst starker Gegner ist, vor dem selbst Ruffy fliehen musste, sah alles danach aus, als wäre Mr. 2 bei dieser Aktion gestorben.

Was macht er heute? Wie wir heute wissen, hat Mr. 2 den Angriff überlebt. Er ist jetzt die Königin von Newkama Land, dem Transenreich innerhalb von Impel Down. Zwischen den Leveln 5 und 6 gibt es nämlich ein geheimes Level 5.5, in dem viele Transen leben.

Das Bild könnt ihr im unteren der beiden Tweets sehen:

Der frühere Anführer Emporio Ivankov ist aktuell mit den Plänen der Revolutionsarmee beschäftigt. Bon Curry übernahm deshalb seinen Posten und führt vermutlich ein tolles Leben, da es in diesem Level genug Alkohol, Essen, Waffen und Spiele gibt.

Es gab bislang nur ein Bild von Bon Curry nach dem Zeitsprung zu sehen, das ihn tanzend vor Newkama Land zeigt. Ob er je wieder den Strohhüten zu Hilfe eilt, bleibt abzuwarten. Doch Bon Curry hat der Piratenbande bereits zweimal geholfen und damit gezeigt, was für eine treue Seele er ist.

Falls ihr euch gefragt habt, was eigentlich aus Enel wurde: Die Geschichte ist noch viel verrückter!

