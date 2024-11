Arcane Staffel 2 startet heute: Die wichtigsten Infos in 2 Minuten

Heute, am 09. November 2024, ist der Release von Arcane Staffel 2. Auf MeinMMO erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Was ist Arcane? Arcane ist die erste Animationsserie im Universum von League of Legends. 2021 erschien die erste Staffel der Serie, und es erzählt die Geschichte der beiden Städte Zhaun und Piltover. Zhaun ist eine verdreckte, arme Stadt, die im Schatten der Zukunfts-Stadt Piltover liegt.

Den Fokus der Geschichte legt die Serie dabei auf zwei Kinder aus Zhaun, Powder (Jinx) und Vi. Natürlich kommen dabei auch andere Champions aus League of Legends vor, die verschiedene Seiten im kommenden Klassenkampf der beiden Städte einnehmen.

3 Jahre später erscheint jetzt auch die heiß-erwartete zweite Staffel der Serie, und heute, am 09. November 2024, ist es so weit und man kann endlich wieder nach Zhaun und Piltover zurückkehren.

Einen aktuellen Trailer zur zweiten Staffel seht ihr hier:

Wann erscheint die 2. Staffel von Arcane? Heute, am 9. November 2024, startet die 2. Staffel von Arcane um 9 Uhr morgens. Dabei erscheint die Serie, wie schon in der ersten Staffel, wieder in 3 Akten mit jeweils 3 Folgen. Akt 1 erscheint am 9. November, Akt 2 am 16. November und Akt 3 am 23. November.

Wo erscheint die zweite Staffel von Arcane? So wie schon die erste Staffel ist auch die zweite Staffel ein Netflix Original und nur darüber verfügbar. Man kann aber davon ausgehen, dass die Staffel in Zukunft auch physisch erscheint. Die erste Staffel erhält im Dezember 2024 einen physischen Release.

Geht es nach Staffel 2 weiter? Arcane Staffel 2 ist das Finale der Serie. Eine Fortsetzung wird es nicht geben. Aber der Co-Creator der Serie, Christian Linke, verriet Screen Rant, dass man an anderen Projekten im Universum arbeite.

Arcane war für viele Zuschauer der erste Berührungspunkt mit der Welt von League of Legends. Viele Fans des Spiels erfreuen sich an der Serie mit Easter Eggs und Figuren, die man aus dem MOBA kennt. Wie stark die verschiedenen Champions im Vergleich sind, lest ihr hier: Die 10 stärksten Champions aus Arcane im Power-Ranking