Steam: 400.000 Spieler warten auf ein neues Weltraum-MMO, wird im letzten Moment verschoben

Der Hunger nach einem neuen MMO ist groß. Wen Weltraum-MMOs faszinieren, der greift gewöhnlich zu EVE Online, doch ein neuer Konkurrent auf Steam steht quasi in den Startlöchern.

Was ist das für ein Spiel? SpaceCraft ist ein Weltraum-MMO das in einer riesigen Galaxie spielt. Dabei erkundet ihr den Weltraum, baut eigene Basen, entwickelt intergalaktische Logistik und treibt Handel mit anderen Spielern.

Man könnte sagen: SpaceCraft ist wie EVE Online, bloß ohne das große PvP. Es ist zudem kein echtes MMORPG, weil sein Gameplay zwar online und in einer geteilten Welt stattfindet, aber eher Spielen wie Satisfactory ähnelt, wenn man sie mit Stellaris mischt.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Video starten SpaceCraft der Early Access Trailer zum Weltraum-MMO bei dem sich alles um Ressourcen dreht Autoplay

Verschiebung in letzter Minute

Wann startet SpaceCraft? Eigentlich sollte schon am 20. Mai 2026 der Early Access für SpaceCraft auf Steam starten. Jetzt haben die Entwickler jedoch in letzter Minute eine Verschiebung auf Steam angekündigt. Das neue Datum ist der 11. Juni 2026.

Immerhin geben die Entwickler uns Aufschluss darüber, ob überhaupt genügend Fans am Titel interessiert sind, um daraus ein MMO zu machen. Laut ihrer Ankündigung auf Steam haben bislang 400.000 Spieler den Titel auf ihre Wunschliste gesetzt.

Immerhin gehen die 400.000 Spieler nicht ganz leer aus. Ab dem 20. Mai soll eine Welle von Einladungen für die Beta des Titels herausgeschickt werden. Damit können die Fans dann den derzeitigen Stand des Titels schon mal kostenlos ausprobieren.

Wer so lange nicht warten will, kann jedoch bereits jetzt schon die Demo des Spiels auf Steam ausprobieren.

Wie sieht das Gameplay aus? SpaceCraft versucht einen Spagat, der zum interessanten MMO werden könnte. Statt Weltraumkämpfe in den Fokus zu stellen, dreht sich alles um Wirtschaft. So kann man den Titel wohl wie ein Satisfactory spielen: Ressourcen abbauen, Anlagen aufbauen, einen Planeten voll automatisieren.

Der MMO-Teil geht dann mehr in Richtung Stellaris. Ihr könnt euch mit anderen zu Unternehmen (Gilden) zusammenschließen und eure Produkte dadurch noch besser vertreiben. Große Aufträge können dann gemeinsam mit anderen gelöst werden, um die Rangliste im Spiel hochzusteigen.

Statt sich im PvP gegenseitig die Raumschiffe zu zerstören, geht es hier also mehr um eine Art Wirtschaftskrieg, der euch in ein Wettrennen gegen andere Unternehmen schickt. Am Ende entscheidet ihr aber selbst, ob ihr Lust auf den Wettbewerb habt oder ob euch der symbolische Laden an der Ecke reicht.

Mit SpaceCraft kommt am 11. Juni ein spannendes neues MMO auf den Markt, das sich deutlich von bisherigen Titeln unterscheidet und bei dem man nun kein Gameplay wie bei EVE Online erwarten sollte, trotz der Beschreibung eines Weltraum-MMOs. Die letzte große Schlacht von EVE Online ging sogar in die Rekordbücher ein: EVE Online bricht 2 Weltrekorde auf einmal, über 10.000 Spieler vernichten 40.000 € in einer Schlacht