One Piece: Wann erscheint Episode 1156? Alles zum Release der neuen Folge

One Piece soll nach einer langen Pause im Anime endlich weitergehen. Fans mussten 3 Monate auf eine neue Episode warten. MeinMMO verrät euch, wann die nächste Episode erscheint.

Zur Übersicht:

One Piece läuft seit 1999 als Anime. In Deutschland startete die Serie 2003 auf RTL2. Seitdem sind bereits über 1.000 Folgen erschienen. Doch im Dezember 2025 gab es eine Umplanung und One Piece wurde bis April 2026 pausiert. Der Anime erschien lange Zeit im wöchentlichen Rhythmus, legte aber immer wieder Pausen ein. Ab 2026 sollen es nur noch 26 Episoden pro Jahr sein.

One Piece: Alles zu Folge 1156

Release: Wann erscheint Folge 1156?

Die nächste Episode von One Piece erscheint in Deutschland am 5. April 2026, vermutlich gegen 23:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Streaming-Dienst: Wo kann man die Folge sehen?

Die neuen Folgen werden sowohl auf Crunchyroll als auch auf ADN erscheinen. Mit einer Woche Verzögerung gibt es die jeweils neue Episode dann auch auf Netflix.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben? 

Die Folgen werden direkt nach Release mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln erscheinen. Die deutsche Synchronisation wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Aktuell ist die Übersetzung bei Episode 1122 angekommen.

Arc: Wo befindet sich die Geschichte gerade?

Nach Egghead geht es für die Strohhüte endlich nach Elban. Die Insel ist die Heimat der Riesen und Lysop hat schon vor vielen Jahren davon geträumt, endlich das Land zu erreichen. Auf die Strohhutbande warten neue Abenteuer, aber auch gefährliche Feinde aus der Weltregierung. Auch der Manga befindet sich momentan noch im Elban-Arc, weshalb das Ende noch nicht feststeht.

Auch die Netflix-Serie zu One Piece geht weiter. In der Live-Action-Adaption verkörpern echte Schauspieler die Mitglieder der Strohhutbande. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr auf MeinMMO: One Piece Staffel 2: Trailer, Release und Cast zur Netflix-Serie

Quelle(n): One Piece auf YouTube
