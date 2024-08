One Piece setzt im neuen Kapitel die Segel zum neuen Arc – Alles, was ihr über Elbaf wissen müsst

Mit Kapitel 1.123 setzt die Strohhutbande Kurs in Richtung Elbaf und lässt die Ereignisse auf Egghead Island hinter sich. Damit ihr bestens auf den neuen Arc vorbereitet seid, fasst euch MeinMMO zusammen, was ihr über die Insel und ihre Bewohner wissen müsst.

Das Schiff der Riesen und die Thousand Sunny nehmen in Kapitel 1.123 Kurs Richtung Elbaf. Es kann sein, dass bis zu ihrer Ankunft auf Elbaf noch einige Kapitel vergehen werden. Womöglich zeichnet Mangaka Eiichiro Oda in der Zwischenzeit noch andere Charaktere und was sie gerade erleben.

Doch Elbaf ist definitiv eine der Stationen, die wir vor dem Ende von One Piece erleben werden. Damit ihr bestens darauf vorbereitet seid, wenn es nach Elbaf geht, fassen wir euch jetzt schon die wichtigsten Informationen zusammen, die Oda im Laufe der Story von One Piece verraten hat.

Nehmt mit dem folgenden Video Abschied vom aktuellen Egghard-Arc:

Elbaf ist die Insel der Riesen

Was ist Elbaf für eine Insel? Elbaf liegt in der Neuen Welt, in der die Strohhutbande schon seit dem Zeitsprung schippert, und wird vom Volk der Riesen bewohnt. Es heißt, dass das Land die stärkste Armee der Welt haben würde.

In der Mitte der Insel befindet sich ein gigantischer Baum, der von steilen Gebirgen umgeben ist. Die Gewässer um die Insel sind äußerst gefährlich und werden von gigantischen Fischen und Walrossen bewohnt. Auch in den Wäldern von Elbaf soll es kolossale Monster geben.

Auf der Insel gibt es die folgenden, wichtigen Orte:

Elbaf Village, die Heimatstadt von Boogey und Woogey

Sheep’s House, ein Waisenhaus, in dem Big Mom aufgewachsen ist

Ein Schloss, in dem Prinz Loki geboren wurde

Eine Bibliothek, in der Hagwar D. Sauro die verbleibenden Bücher verstaute, die er aus Ohara rettete

Vor allem die Bibliothek dürfte spannend sein. Nico Robins Neugierde könnte dazu führen, dass sie in den Büchern der Bibliothek versinkt und neue Erkenntnisse zum Verlorenen Jahrhundert dazugewinnt.

Elbaf hält sich an die Nordische Mythologie und die Wikinger.

Die komplette Insel ist an die Wikinger-Ära und die Nordische Mythologie angelehnt. Das wird schon an Prinz Loki deutlich, der wie ein Gott der Nordischen Mythologie heißt. Der große Baum im Zentrum wird vermutlich an Yggdrasil angelehnt sein.

Welche Bewohner gibt es auf Elbaf? Elbaf ist die Heimat der Riesen. Zu den bekanntesten Riesen, die auf Elbaf leben, zählen Boogey und Woogey. Die Strohhutbande ist den Riesen auf Little Garden begegnet und wurde Zeuge ihres heldenhaften Kampfes. Lysop schwor sich damals, dass er eines Tages ihre Heimat besuchen will.

Auch Hagwar D. Sauro ist zumindest einem Mitglied der Strohhutbande bekannt. Er beschützte Nico Robin vor einem Buster Call auf Ohara. Nach dem Angriff schnappte er sich die verbleibenden Bücher aus der Bibliothek und verschanzte sich auf Elbaf.

Einem weiteren Riesen ist die Strohhutbande auf Dressrosa begegnet. Hajrudin war einer der Teilnehmer im Corrida-Kolosseum. Auf Dressrosa schwor er Ruffy die Treue und wurde Teil seiner Großflotte. Neben den vorgestellten Charakteren gibt es noch viele andere Riesen, die wir im nächsten Arc kennenlernen.

Big Mom ist zwar nicht in Elbaf geboren, doch sie wuchs hier auf, nachdem ihre Eltern sie aussetzten. Sie sorgte für eine Menge Trubel auf der Insel und zerstörte Elbaf Village, als sie eine Hungerattacke bekam. Jahre später arrangierte sie sogar eine Hochzeit zwischen einer ihrer Töchter und Prinz Loki.

Kein Wunder, dass Big Mom die Semla sofort verspeisen wollte.

Eigentlich hätte Charlotte Lola den Prinzen heiraten sollen. Doch sie wollte ihren Ehemann selbst aussuchen und entkam vor der Hochzeit. Big Mom wollte das vertuschen, indem sie Lola durch ihre Zwillingsschwester austauschte. Der Betrug flog auf und Big Mom, die eh schon aufgrund ihrer Aktivitäten in ihrer Kindheit unbeliebt bei den Riesen ist, wird seitdem noch mehr gehasst.

Die Riesen glauben an den Sonnengott Nika

Was wissen wir über die Kultur? Die Riesen feiern jedes Jahr die Wintersonnenwende. Dafür fasten die Bewohner für 12 Tage und trinken nur Wasser, um im Anschluss leckere Semla zu verspeisen. Dabei handelt es sich um gut aussehende Süßigkeiten.

Die Riesen haben zudem einen festen Glauben an den Sonnengott Nika. In ihrer Volksgeschichte heißt es, dass Nika einen Körper besitzt, der sich dehnen und zusammenziehen kann. Viele Fans glaubten, dass der gigantische Strohhut von Imu deshalb darauf hindeutete, dass Joy Boy ein Riese ist. Doch dem ist nicht so.

Die Geschichte wurde nämlich auch vom Volk der Buccaneer übernommen, die das Blut der Riesen in sich tragen, jedoch deutlich kleiner sind. In ihrer Version heißt es, dass Nika ein freudiger, rechtschaffener Gott ist, der die Sklaven befreit. Sie werden nämlich von der Weltregierung gejagt und verachtet, da sie in der Vergangenheit ein großes Verbrechen begangen haben sollen.

Bartholomäus Bär ist einer der letzten verbliebenen Buccaneer. Er hat eine so tragische Hintergrundgeschichte, dass viele Fans von One Piece den Tränen nahe waren: „Ich musste zum ersten Mal weinen“ – Neues Kapitel von One Piece bringt reihenweise Väter zum Weinen