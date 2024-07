One Piece: Welchen Strohhut hättet ihr am liebsten zum Freund?

Die Strohhutbande aus One Piece umfasst mittlerweile zehn Mitglieder, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch mit welchem der Strohhutbande würdet ihr am liebsten Zeit verbringen? Das klären wir in einer ultimativen Umfrage!

Jeder Strohhutpirat hat seine eigenen Eigenheiten. Einige lieben es etwas ruhiger, während die anderen immerzu Action brauchen. Ruffy ist für seinen großen Appetit und seine Ruhelosigkeit bekannt. Zorro sehen wir ständig mit Hanteln in der Hand, weil er trainieren muss.

Wenn Lysop nicht gerade am Basteln von neuer Ausrüstung ist, macht er zusammen mit Ruffy und Chopper Quatsch. Wobei Chopper sich manchmal zurückzieht, um seine Medizin-Bücher zu wälzen. Sanji sorgt dafür, dass jeder mit Essen versorgt ist.

Brook übt in seiner Freizeit das Musizieren, schließlich ist er der Soul King. Franky hält das Schiff intakt und kennt sich bestens mit Maschinen aus. Jinbei genießt die Ruhe und schlürft genüsslich einen Tee, während Nico Robin in der Liege nebenan mit einem guten Buch liegt. Nami hingegen würde zwischen Erholung und ausgiebigem Shopping wechseln.

Da stellt sich die Frage: Mit welchem Mitglied der Strohhutbande würdet ihr am liebsten abhängen? Verratet uns in der untenstehenden Umfrage, welchen Piraten ihr am liebsten an eurer Seite hättet.

So könnt ihr mitmachen: Damit wir eure Meinung berücksichtigen, müsst ihr in der unteren Umfrage eure Stimme abgeben. Ihr habt die Möglichkeit, eine Stimme abzugeben. Ihr entscheidet dabei, mit welchem Piraten ihr am ehesten befreundet sein würdet.

Es kann sein, dass euch keiner der Strohhüte gefällt. Schreibt uns dann in die Kommentare, ob es einen anderen Charakter gibt, mit dem ihr eher abhängen würdet.

