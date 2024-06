One Piece startet in einen Arc, der vor 25 Jahren angedeutet wurde – Für 2 Strohhutpiraten wird es besonders wichtig

Im Anime und Manga von One Piece befindet die Strohhutbande sich noch auf Egghead Island. Doch schon bald geht es weiter Richtung Elbaf. Die kommende Insel könnte vor allem für zwei Strohhutpiraten von großer Bedeutung sein, weil sie ein Wiedersehen mit wichtigen Personen feiern.

Vorsicht vor Spoilern! Im folgenden Artikel behandeln wir die kommende Insel Elbaf. Wollt ihr noch nichts zu dieser Insel wissen, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen.

Für welche beiden Strohhutpiraten könnte es wichtig werden? Besonders Ruffy und Lysop können sich auf die kommende Insel freuen. In Kapitel 1076 gab es einen Showdown zwischen Shanks Piratenbande und den Kid-Piraten zu sehen. Shanks und seine Mitglieder, die zu den stärksten Piratenbanden zählen, befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf Elbaf und feierten mit der Riesenkrieger-Piratenbande in einer Bar.

Sollte sich die Piratenbande rund um Shanks noch auf Elbaf befinden, könnte es zu zwei rührseligen Wiedersehen kommen:

Ruffy und Shanks haben sich seit seiner Kindheit nicht wiedergesehen. Shanks hatte Ruffy seinen Strohhut vermacht und daraufhin die Grand Line besegelt. Ruffy folgte ihm einige Jahre später und wäre nun bereit, seinem Kameraden in die Augen zu blicken.

Yasopp ist ein Mitglied von Shanks Piratenbande und der Vater von Lysop. Der langnasige Pirat hat seinen Vater seit seiner Kindheit nicht wiedergesehen. Da Lysops Mutter schon lange verstorben ist, könnte die Vaterfigur eine wichtige Rolle in seinem Leben einnehmen.

Selbst wenn die Piratenbande von Shanks längst weiter gesegelt ist, hätte die Insel Elbaf eine große Bedeutung für Lysop. Die Strohhutbande landete nämlich schon vor 25 Jahren im Manga auf Little Garden und traf auf zwei der Riesen. Damals fasste sich Lysop einen Entschluss.

Lysop möchte ein großer Krieger werden

Wieso freut sich Lysop auf Elbaf? In Kapitel 117 trafen sie auf Boogey und Woogey, die den Strohhüten aktuell bei der Flucht von Egghead Island helfen. Die beiden Riesen, die aus Elbaf stammen, bekriegten sich dort seit über 100 Jahren.

Lysop sah den beiden zu und bewunderte ihren Stolz. Er schwor sich, eines Tages ein furchtloser Krieger wie die beiden Riesen zu werden. Da es ein ganzes Dorf voll solcher Krieger geben soll, entschloss sich Lysop, die Heimat der beiden eines Tages zu besuchen. Er teaste also schon vor 25 Jahren an, dass Elbaf existiert.

Was wissen wir bereits über Elbaf? Die Existenz von Elbaf wurde schon mehrmals in One Piece erwähnt. Bislang wissen wir folgende Informationen zu der Insel:

Elbaf (rückwärts gelesen Fable) ist die Heimat der Riesen und befindet sich in der Neuen Welt, also dem zweiten Teil der Grand Line.

Auf Elbaf soll es riesige Biester geben. Auch die Insel an sich ist kolossal und hat große Berge sowie einen gigantischen Baum in der Mitte.

Die Riesen von Elbaf glauben an den Sonnengott Nika, der nun als Reinkarnation in Ruffy weiterlebt.

Big Mom lebte hier in ihrer Kindheit und zerstörte eines der Dörfer. Mittlerweile wurde es wieder aufgebaut.

Das Thema der Insel ist die nordische Mythologie. Die Holzhütten sehen aus wie zur Wikingerzeit und es gibt eine Tradition, bei der die Riesen die Wintersonnenwende feiern.

Wann landet die Strohhutbande auf Elbaf? Wie unsere Kollegen von GamePro berichteten, wird die Strohhutbande bis spätestens November 2024 auf Elbaf landen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint nämlich Merchandise, das sich um die Insel der Riesen dreht.

Somit bleiben höchstens fünf Monate Zeit, damit Mangaka Eiichiro Oda Ruffy und seine Crew nach Elbaf sendet. Das Ende von One Piece scheint jedoch noch in weiter Ferne zu liegen. Es gibt noch einige Mysterien, die aufgelöst werden müssen. MeinMMO hat einen Blick in die Kugel gewagt und verraten, wann One Piece enden könnte: Wann endet die Geschichte von One Piece?