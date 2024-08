One Piece: Das nächste Kapitel wird uns erstmals Joy Boy zeigen, widerlegt damit eine Fan-Theorie

Das 1122. Kapitel des Mangas zu One Piece wird erst in wenigen Tagen veröffentlicht. Dank Leaks aus Japan wissen wir bereits, was in dem nächsten Abschnitt der Story passieren wird. Demnach gibt es erstmals einen Blick auf Joy Boy zu sehen, allerdings mit einer kleinen Einschränkung.

Achtung, hier folgt ein Spoiler-Minenfeld. Weicht ihm aus, wenn ihr das 1122. Kapitel selbst lesen wollt, ohne zu wissen, wie Joy Boy gezeigt wird.

Wer ist Joy Boy? Der Name Joy Boy wird immer wieder im Manga von One Piece erwähnt. Doch die Person, die hinter dem Pseudonym steckt, ist schon lange verstorben.

Joy Boy lebte vor rund 900 Jahren in einem „technologisch fortgeschrittenen“ Königreich.

Er war der allererste Pirat, der die Weltmeere besegelte.

Sein Körper konnte sich wie Gummi strecken. Sein Kampfstil glich dem des Sonnengottes Nika.

Ruffy ist die Inkarnation von Joy Boy. Nachdem er seine Gear-5-Kräfte erweckt hatte, nannte der gigantische Elefant Zunesha ihn mit diesem Namen.

Außerdem hat Joy Boy zumindest einen Teil des One Piece beigesteuert. Als Piratenkönig Gol D. Roger den sagenumwobenen Schatz fand, wünschte er sich, dass er zur selben Zeit wie Joy Boy gelebt hätte.

Rückschlüsse zu Joy Boys Aussehen widerlegen Fan-Theorie

Wie sieht Joy Boy aus? Im kommenden Kapitel wird eine Rückblende zwischen dem Riesenroboter Emet und Joy Boy gezeigt. Während das Blechwesen komplett zu sehen ist, wird Joy Boy nur schemenhaft dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass er einen Hut und einen Mantel trägt. Der Hut hat eine etwas breitere Krempe als der Strohhut von Ruffy. Der Mantel scheint zudem seine besten Tage hinter sich gelassen zu haben, da er unten verschlissen ist.

X-User Perera44 zeigt uns, wie Joy Boy aussieht:

Welche Fan-Theorie wird damit widerlegt? Als Imu erstmals einen gigantischen Strohhut zeigte, war für viele Fans klar, dass Joy Boy ein Riese sein müsse (via Reddit). Unter den Riesen gilt der Sonnengott Nika als Volksheld.

Deshalb dachten viele Fans, dass der gigantische Strohhut einer großen Person gehört haben müsse, der ähnliche Kräfte wie Nika und Joy Boy besessen haben muss.

Aber: Im Vergleich zum Roboter ist zu sehen, dass Joy Boy kein Riese ist. Er besitzt ungefähr die Größe von Ruffy und seinen Freunden. Das spricht dafür, dass Joy Boy ein Mensch gewesen sein könnte.

Alternativ wäre es möglich, dass eine andere Fan-Theorie stimmt und Joy Boy ein Buccaneer war. Oda könnte bei der Größenskala etwas Spielraum gelassen haben, denn Buccaneers sind nur etwas größer als Menschen.

Die Theorie des Buccaneers wird dadurch gefestigt, dass sich Jewelry Bonney in Nika verwandeln konnte. Bonney ist durch die Gene ihres Vaters zum Teil ein Buccaneer und sie hat schon von klein auf den Geschichten zu Sonnengott Nika gelauscht.

Die Fünf Weisen äußerten sich zudem mehrmals abfällig über die Buccaneers, was viele darauf zurückführten, dass in ihren Reihen immer wieder ein „Nika“ geboren werden müsse.

Ob Joy Boy letzten Endes ein Buccaneer oder ein Mensch war, bleibt abzuwarten. Sollte sich Oda an den aktuellen Größenvergleich mit Emet halten, sieht es nicht so aus, als gehöre ihm der gigantische Strohhut, den Imu bei sich aufbewahrt.

