One Piece: Im kommenden Manga-Kapitel gibt es eine Person, die Ruffys Kräfte erhält

Die Leaks zum kommenden Manga-Kapitel 1118 von One Piece sind draußen und verraten schon jetzt, was demnächst passieren wird. Die Spoiler verraten, wozu Ruffy einen anderen Charakter ermutigen will.

Achtung, Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler zum kommenden Manga-Kapitel 1118 von One Piece. Das Kapitel erscheint erst am 23. Juni 2024.

Welcher Charakter wird wie Ruffy? Strohhutpirat Ruffy verwandelt sich in Kapitel 1118 wieder in seine Gear-5-Form. Dabei schaltet er das wahre Potenzial seiner Teufelsfrucht frei und wird zum Sonnengott Nika, der den physikalischen Gesetzen trotzt. Bei seiner Verwandlung ermutigt er Jewelry Bonney, es ihm gleichzutun (via reddit).

Wie die Leaks verraten, verwandelt sich Bonney daraufhin vollständig in ihre Nika-Form. Dadurch erhält sie die gleichen Kräfte, die Ruffy bereits durch das Freischalten seiner Gear-5-Form erhalten hat:

Nika kann die Umgebung zu Gummi verwandeln und so Blitze greifen oder auf dem Boden hüpfen, als sei dieser ein Trampolin.

Der Sonnengott kann seine Körperteile unabhängig voneinander vergrößern.

Mit dieser Comic-artigen Form kann Ruffy Gegenstände aus dem Nichts erschaffen, beispielsweise einen Baseballschläger, Helm und Farbe.

Da sich Bonney ebenfalls in Nika verwandeln kann, wird sie die gleichen Kräfte besitzen wie der Sonnengott. In vorherigen Kapiteln bahnte sich bereits an, dass nur ihre Vorstellungskraft sie daran hindert, wie Nika zu werden.

Das ganze Spektakel findet immer noch auf Egghead Island statt. Den passenden Trailer zum Arc findet ihr hier:

Diese Kräfte schlummern in Jewelry Bonney

Wann hat Bonney die Kräfte gezeigt? Eigentlich hat Jewelry Bonney von der Alter-Alter-Frucht gegessen. Dadurch kann sie ihr eigenes Alter und das von anderen beliebig verändern. So hält sich Bonney älter, als sie eigentlich ist.

Zusätzlich kann sie eine spezielle Technik einsetzen, mit der sie ihren Arm aufpumpt. Dadurch kann sie härtere Schläge austeilen, was sie im Kampf gegen Saturn, einem unsterblichen Wesen, genutzt hat. Die Technik seht ihr im Tweet von X-User CJDLuffy:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bonney kann diese Technik nur einsetzen, weil ihr Glaube an den Sonnengott Nika so unerschütterlich ist. Sobald Zweifel aufkommen, verliert sie ihre Kräfte. Da Ruffy sich nun selbst in den Sonnengott Nika verwandelt hat, konnte sie wohl ihr volles Potenzial entfalten und selbst zur vollen Nika-Form wechseln.

Was passiert sonst noch im neuen Kapitel? Daneben gibt es noch einige andere Dinge, die die Leaks verraten:

Dr. Vegapunks Nachricht wird um die Worte Der Name ist… ergänzt. Damit könnte eine Person gemeint sein, die aus der D.-Namensreihe heraussticht. Allerdings sinkt der gigantische Roboter, in dem er sich befindet, ins Meer.

ergänzt. Damit könnte eine Person gemeint sein, die aus der D.-Namensreihe heraussticht. Allerdings sinkt der gigantische Roboter, in dem er sich befindet, ins Meer. Der gigantische Roboter erkennt jedoch vorher, dass sich Bonney und Ruffy in Nika verwandelt haben. Er freut sich mit den Worten „Es ist hier!“.

Es sind noch mehr Charaktere wie Leo und Rebecca zu sehen, die Vegapunks Nachricht verfolgt haben.

Die Fünf Weisen schnappen sich als Nächstes Atlas und Lilith, zwei der Satelliten von Dr. Vegapunk.

Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Charaktere folgen werden, die die gleichen Kräfte wie Ruffy erhalten. So oder so sind Bonney und Ruffy ein gutes Team, das sich gegen die Fünf Weisen wehren kann. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen ist jetzt schon gespannt darauf, wie Bonneys Verwandlung im Anime aussehen wird. Die von Ruffy hat ihr schon besonders gut gefallen: One Piece: Ruffy erweckt zum 2. Mal seine Teufelsfrucht – Ich habe die Verwandlung schon 5-mal gesehen, weil sie so gut ist