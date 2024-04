One Piece: Ruffy erweckt zum 2. Mal seine Teufelsfrucht – Ich habe die Verwandlung schon 5-mal gesehen, weil sie so gut ist

Im Anime von One Piece dreht Ruffy wieder so richtig auf. In Folge 1.100 sehen wir zum zweiten Mal, wie sich Ruffy in seine Gear-5-Form verwandelt. Dieses Mal können wir sogar sehen, wie er sich vollständig transformiert. Doch das ist nicht die einzige Verwandlung, die es in der Episode gibt.

Vorsicht, hier gibt es Spoiler! In dem folgenden Artikel gehen wir auf die Ereignisse aus Episode 1.100 ein. Die Folge spielt während des Egghead-Arcs. Solltet ihr noch nicht so weit sein und Angst vor Spoilern haben, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren.

Wieso ist die Folge so gut? In der Episode muss Ruffy gegen Rob Lucci antreten. Dabei handelt es sich um einen Agenten der CP0, einer Geheimorganisation der Weltregierung. Da der Teufelsfruchtnutzer ein ernstzunehmender Gegner ist, verwandelt sich Ruffy wieder in seine Gear-5-Form.

Dabei sehen wir zum ersten Mal, wie die abläuft: Ruffy trommelt sich auf die Brust und wir können ein Trommelschlagen hören. Seine Brust schwillt an und er beginnt sich, von den Haaren aus weiß zu färben. Außerdem wächst ein Wolkenring um ihn herum, wie es für die erwachten Kräfte einer Teufelsfrucht typisch ist.

Seine Verwandlung könnt ihr im folgenden Clip von newworldartur auf Twitter sehen, den ich mir selbst schon mehrmals angesehen habe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ruffy bekommt danach wieder seine Comic-Animationen, wie wir sie aus dem Kampf gegen Kaido kennen. Er hüpft auf dem Boden umher, als ob er aus Gummi ist. Zudem kann er wieder seine Körpergröße beliebig ändern und seine Augen rausploppen.

Er kann aber auch ernst sein: Im nächsten Moment sehen wir plötzlich Ruffys ernsten Blick, wie er sich in Rob Luccis Augen spiegelt. Daraufhin fliegt Lucci mit einem gewaltigen Schlag gegen eine Wand.

Die Ereignisse finden gerade auf Egghead Island statt. Mit dem Opening könnt ihr euch auf den Handlungsbogen einstimmen:

Rob Lucci hat ebenfalls eine erwachte Teufelsfrucht

Was ist mit seinem Gegner? Doch damit nicht genug: Es gibt noch eine zweite Teufelsfrucht, die erwacht. Wir sehen erstmals, wie Ruffys Gegner ebenfalls seine erwachten Kräfte einsetzt. Auch die Verwandlung ist ein richtiger Augenschmaus:

Rob Luccis Zähne werden zu einem furchterregenden Gebiss

Er bekommt ein Leopardenfell mit gewaltigen Pranken

Seine Haare werden zu schwarzen Flammen

Er bekommt den typischen Bogen um den Kopf, den Nutzer von erwachten Teufelskräften haben

Die Animationen sind dabei auf einem ganz besonderen Level und auch der Sound ist bombastisch. Vor allem der Part, in dem Lucci sich innerhalb der Rauchwolke verwandelt, sieht einfach nur episch aus. Aus diesen Gründen habe ich mir den Clip bereits mehrmals angesehen.

Kein Wunder, dass die Verwandlung so gut ist: Für die Transformation soll der Animator Vincent Chansard zuständig gewesen sein (via Jason Klum auf X). Er hat schon beim Kampf von Blackbeard gegen Trafalgar Law bewiesen, was für ein Talent in ihm steckt.

Da der Animator gerade sein Visum für Japan erhalten hat (via Vincent Chansard auf X), darf er nun in Japan arbeiten. Es könnte also sein, dass wir in Zukunft noch mehr solcher genialen Animationen von ihm sehen.

Auch der anschließende Kampf zwischen Ruffy und Lucci macht Hoffnung auf actionreiche Episoden in der Zukunft. Vor allem der Kampf gegen die unbezwingbaren Gegner sollte im Anime nicht zu kurz kommen: Ruffy vs. Weltregierung: One Piece deutet den bislang mächtigsten Gegner an