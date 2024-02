Im Anime von One Piece treffen gerade 2 starke Piraten aufeinander – Wer gewinnt das beeindruckende Duell?

Der Anime von One Piece befindet sich aktuell bei Episode 1093. In der neusten Folge entbrennt ein heftiger Kampf zwischen einem Fan-Liebling und einem mächtigen Piraten. Die Zuschauer freuen sich vor allem über die hohe Qualität der Animationen.

Achtung, Spoiler! Im folgenden Artikel erklären wir, welche beiden Piraten aufeinander treffen und wie der Kampf verläuft. Außerdem verraten wir euch im Absatz vor dem Video, wer den Kampf für sich entscheidet.

Welche beiden Piraten treffen aufeinander? Trafalgar Law ist zusammen mit seiner Heart-Piratenbande von Wa no Kuni aus aufgebrochen. Der Kapitän der Bande hat von der Operations-Frucht gegessen, mit der er den Raum kontrollieren kann. Er ist einer der beliebtesten Charaktere aus One Piece.

Auf der anderen Seite steht die Piratenbande rund um Blackbeard. Er hat gleich mehrere Teufelsfruchtnutzer auf seiner Seite, gegen die sich Law und seine Bande behaupten müssen. Dazu zählen:

Blackbeard selbst (Erdbeben- und Dunkelheitsfrucht)

Doc Q (Krankheits-Frucht)

Wan Oger (Warp-Frucht)

Jesus Barges (Stärke-Frucht)

Kuzan (Gefrier-Frucht)

Stronger (Pferde-Frucht, Modell: Pegasus)

Es gibt noch weitere Mitglieder in Blackbeards Bande, die vermutlich im zweiten Teil des Kampfes zu sehen sein werden. Denn noch steht der Gewinner des Kampfes nicht fest. Dank des Mangas wissen wir allerdings, welcher der beiden Piraten die Oberhand behält.

Wer gewinnt den Kampf? Am Ende kann Blackbeard das Duell für sich entscheiden. Wir sehen in Manga-Kapitel 1081 das zerstörte U-Boot der Heart-Piratenbande und Law, wie er geschlagen auf dem Boden liegt. Sein Crewmitglied Beppo rettet ihn vor dem Tod, allerdings wurde bis heute nicht aufgeklärt, ob Law seinen Verletzungen nach dem Kampf erlag.

Im aktuellen Egghead-Island-Arc gibt es ein neues Opening, das zum Mitsingen einlädt:

Fans feiern neue One-Piece-Folge für Animationen

Was ist das Besondere an der Folge? In den sozialen Medien kommt die Folge bei vielen Fans gut an. Auf der Wertungsplattform IMDb hat die Folge aktuell eine Wertung von 9,6 / 10 Sternen, nur 4 Episoden konnten je die Wertung von 9,7 Sternen erreichen.

Der Grund dafür ist die sagenhafte Qualität der Animationen. Blackbeard hat die Erdbeben-Frucht von Whitebeard gestohlen und weiß sie nun einzusetzen. Er lässt die Erde beben und heizt damit Law und seiner Crew ganz schön ein.

Auf X teilt einer der Animatoren einen Clip, in dem das Ausmaß der Katastrophe zu sehen ist:

Auch die Angriffe von Law sind fabelhaft inszeniert. Durch seine Teufelsfrucht kann er eine Kuppel erschaffen, in der er den Raum kontrollieren kann. So schafft er es beispielsweise, den Pegasus Stronger zu halbieren.

Unter dem offiziellen Post von Toei Animation haben die Fans viele lobende Worte für die Folge übrig. Die Episode sei großartig animiert. Außerdem feiern Fans viele der Attacken, die Law im Laufe des Kampfes einsetzt.

Wo kann ich die Folge schauen? In Deutschland gibt es die aktuellen Folgen von One Piece in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln auf Crunchyroll und Netflix zu schauen.

