Es gibt einen guten Grund, warum Son-Goku in Dragon Ball nie seinen Opa wiederbelebt hat

Als Son-Goku zum Beginn von Dragon Ball als Baby auf der Erde landete, wurde er von einem älteren Herrn gefunden. Er nahm den Saiyajin bei sich auf und wurde zu seinem Adoptiv-Großvater. Über die Jahre wurde Son-Gokus Opa zu seiner wichtigsten Bezugsperson und er lernte von ihm den Martial-Arts-Stil. Da bleibt die Frage, wieso es dem Saiyajin nie in den Sinn kam, seinen Opa wiederzubeleben.

Wie ist Son-Gokus Opa gestorben? Son-Gokus Opa wurde tatsächlich von Goku selbst getötet. Sein Großvater brachte ihm bei, niemals den Vollmond anzuschauen. Da Son-Goku zu der Zeit noch seinen Schwanz besaß und Sayajin-Gene in sich trägt, verwandelte er sich beim Blick auf den Vollmond in einen großen Wehraffen.

In diesem Status verlieren die Saiyajins ihr Bewusstsein und werden zu gnadenlosen Killermaschinen. So kam es, dass Son-Goku in diesem Zustand seinen Großvater tötete. Als Goku sich zurückverwandelte, wusste er nicht mehr, was im verwandelten Zustand passiert ist. Er nahm an, dass sein Großvater von einem Monster getötet wurde.

Während der Red-Ribbon-Saga bekommt Son-Goku die Chance, seinen Großvater für einen Tag zu treffen. Uranai Baba besitzt nämlich die Fähigkeit, Menschen für einen Tag wiederzubeleben. Allerdings ist es mit den Dragon Balls möglich, Personen für einen längeren Zeitraum erneut ins Leben zu holen. Doch Son-Goku hat sich nicht dazu entschieden, seinen Großvater wiederzuholen.

In Dragon Ball Daima wird Son-Goku wieder so klein sein wie zum Beginn von Dragon Ball:

Son-Gokus Opa wurde nie durch die Dragon Balls wiederbelebt

Wieso hat er ihn nie wiederbelebt? Die Dragon Balls haben einige Regeln, was das Wiederbeleben von Personen angeht. Der Drache Shenlong, der durch die Dragon Balls gerufen wird und einen Wunsch gewährt, ist nur so stark wie sein Schöpfer. Zu diesem Zeitpunkt war es Gott, der Shenlongs Schöpfer war.

Folgende Regeln galten zum Zeitpunkt, als Son-Gokus Opa starb:

Es kann nur eine Person wiederbelebt werden, die bislang noch nicht wiederbelebt wurde.

Die Person darf nicht länger als ein Erdenjahr verstorben sein.

Der Tod darf nicht ein natürlicher Ursprung wie Krankheit oder Alter sein.

Mit all diesen Regeln wäre es Son-Goku möglich gewesen, seinen Großvater sofort wiederzubeleben. Allerdings wusste der Saiyajin zu dem Zeitpunkt noch nicht von den Regeln und dem Geheimnis hinter den Dragon Balls. Er dachte stattdessen, dass die Seele seines Opas in den Dragon Ball mit den vier Sternen übergegangen ist.

Hinzu kommt, dass er zu diesem Zeitpunkt nur einen Dragon Ball besaß. Er hätte also nur ein Jahr Zeit gehabt, die anderen Kugeln zu finden, selbst wenn er sofort auf die Suche gegangen wäre.

Mit anderen Dragon-Ball-Arten ist es möglich, über diese Grenzen hinaus Personen wiederzubeleben. Die Super Dragon Balls können beispielsweise jeden Wunsch erfüllen. Allerdings scheint Son-Goku zu diesem Zeitpunkt Frieden mit dem Tod seines Großvaters geschlossen zu haben. Er benannte sogar, als Tribut für seinen Opa, seinen eigenen Sohn nach ihm. Deshalb begab er sich nicht mehr auf die Suche nach einer Möglichkeit, seinen Großvater wiederzubeleben.

Mittlerweile ist Son-Goku nämlich selbst Großvater geworden. Sein Sohn Son-Gohan hat zusammen mit Videl eine Tochter namens Pan bekommen. Allerdings hat er bislang noch nicht gezeigt, dass er ein guter Opa für Pan ist. Son-Goku hat sogar vergessen, wie seine eigene Enkelin heißt: Dragon Ball Super enthüllt, was für ein schlechter Opa Son-Goku ist – Er merkt sich nicht einmal Pans Namen